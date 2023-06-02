彰化市平和8街「天坑」禍首 台水及縣府各說各話
近來各地「天坑」不斷，民眾心慌慌！今年3月21日，彰化市平和8街路面塌陷長8公尺、寬3公尺、深6公尺的「天坑」，令人怵目心驚，雖然經搶修才未再繼續塌陷，但到底是自來水管或汙水下水道幹道滲漏造成，台水公司與縣府各說各話，由路權單位彰化市公所委託台南技師公會本月8日前來鑑定，釐清責任；防止類似天坑再出現，各相關單位也將積極監測。
彰化市平和8街出現天坑，當時引起住戶緊張，深怕塌陷擴大，危及住家安全，經縣府緊急灌入11輛混凝土後，災情仍持續擴大，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，經持續灌漿後，填平坑洞，災情才未再擴大。
彰化市平和8街出現天坑，一開始懷疑是自來水管線滲漏掏空路面造成，但隨後水公司拿出證據澄清。台水公司第十一區管理處處長謝錫熊說，事發地點的自來水管，是埋在地下1公尺的僅65釐米PVC水管，就是漏水也不可能造成如此大面積塌陷，況且經調出此路段及時間點，水量及水壓監測也都沒有異常變化，因此應與自來水管無關。
謝錫熊說，路面下陷後，自來水管是呈現下垂狀，而下方6、7公尺處則是汙水下水道幹管，是否是大口徑的汙水幹管滲透造成塌陷，水公司將靜待市公所委託的公正單位鑑定，釐清責任。他強調，近幾年來，彰化市未發現因自來水管滲漏造成大面積路面塌陷事件，水公司仍會加強水量及水壓監測，防止類似事件發生。
不過，縣府水利資源處長馬英傑指出，事發地點，先有自來水管線漏水造成坑塌，由市公所緊急灌漿，後來塌陷持續擴大，並波及地下6公尺深的汙水下水道，造成汙水管移位，目前正交由市公所委託的公正單位鑑定中，水資處也會加強汙水下水道管線巡檢。
彰化縣政府工務處代理處長陳詔慶說，道路出現塌陷往往是施工或管線滲漏造成，工務處針對縣府路權道路，除要求施工單位依相關規範施工外，台水公司自來水管及縣府汙水下水道幹管也要做好防漏監測，避免因漏水掏空路基造成塌陷，如果發生塌陷事件，工務處會先開挖找出原因釐清責任，除開罰外，肇事單位也須將道路回復原狀。
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