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地政局長暫代中捷董事長 藍綠議員反對指「橫生枝節」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷今宣布代理董事長吳存金（左），但交通委員會遭藍綠議員同聲反對。交通局長葉昭甫說，會盡速攬才。記者陳秋雲／攝影
中捷今宣布代理董事長吳存金（左），但交通委員會遭藍綠議員同聲反對。交通局長葉昭甫說，會盡速攬才。記者陳秋雲／攝影

台中捷運公司董事長出缺，董監事會昨舉行臨時會，互推地政局長吳存金代理，目前人事案尚未送市府。不過在今天的交通地政委員會，藍綠議員同聲反對，建議市府退回。民進黨議員指吳沒有交通專業；國民黨議員則說中捷事故還沒落幕，不因再因代理董事長橫生枝節。交通局長葉昭甫說，會加速且積極攬才，找專業人才擔任董事長。

5月10日中捷事故造成1死10傷，代理董事長林良泰5月12日請辭，中捷昨召開臨時董事會，互推董事、地政局長吳存金擔任臨時董事長。吳存金今在市議會交通委員會強調，她會在董事長空窗期全力以赴，等找到專業人才出任董事長，馬上交棒。

藍綠議員則大表反對，交通地政委員會召集人陳淑華、黃守達說，請地政局長代理董事長，她認為超誇張，發生中捷事故後，亟待重建民眾對中捷的信心，但董事長竟找非交通專業人士，又是市府的地政局長，只是「蓋章董事長」，質疑有解決問能力，讓外界有「中捷沒有深切檢討」的印象。她強烈建議撤銷此案。

國民黨議員劉士州、 沈佑蓮、楊大鋐、黃健豪反對，地政局業務繁忙，根本無暇再參與中捷事務，且吳存金的專業在地政業務，並非交通專才，不宜擔任中捷董事長。並指中捷事故尚未落幕，不應再啟戰端。

無黨籍議員陳清龍說，他不忍心看到中捷一波未平、一波又起，火還沒熄又再點火。

中捷董事會有六位董事，逢甲大學教授林良泰請辭，由觀光局長陳美秀遞補。另有中市府經發局長張峯源、台北市前交通局長、學者專家等。

交通局長葉昭甫說，吳存金代理董事長只是過渡時期幫忙，會加速積極尋找交通專業人才，盡快補位。

台中捷運 議員

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