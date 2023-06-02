中捷昨臨時董事會 決議地政局長吳存金暫代
台中捷運公司董事長出缺，將由地政局長吳存金代理。5月10日中捷事故造成1死10傷，代理董事長林良泰5月12日請辭，中捷昨召開臨時董事會，聘董事、地政局長吳存金擔任臨時董事長。
大半個月中捷公司董事長無人代理，中捷公司召開臨時董事會，決議由董事、地政局長吳存金擔任臨時董事長，正式的董事長可能須待市長盧秀燕決定人選後再定案。
吳存金表示，中捷公司半個月來沒有董事長，中捷綠線後續須有人處理，她會承擔責任，直到正式董事長就職。
中捷綠線5月10日發生列車撞上掉落在豐樂公園站的塔吊吊臂，造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰在第2天說明記者會上，請大家為辛苦的搶通員工拍手，被各界批評，議員撻伐，12日晚上在臉書宣布辭去代理董事長之職。
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