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加碼鼓勵建案店面捐社福 台中議會修法送審內政部

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導
台中市議會法規委員會通過，建案店面捐作社會福利設施，獎勵容積可加倍，全案還須中央審核。記者陳秋雲/攝影
台中市議會法規委員會通過，建案店面捐作社會福利設施，獎勵容積可加倍，全案還須中央審核。記者陳秋雲/攝影

台中市17位議員昨天在議會法規委員會通過修正「都市計畫台中市施行自治條例」，鼓勵建案1、2樓店面可作為幼兒園等社福設施，加碼獎勵2倍容積，以解決市區一地難求困境，全案送內政部審核。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮認為，市區社福用地難得，應提高建築業獎勵誘因，例如提高轉移獎勵容積樓地板面積比例，或偏遠地區容積移轉獎勵，可轉換到市中心區域。

台中市議會法規委員會召集人李中說，包括幼兒園、托嬰中心、社區關懷據點、里民活動中心、長照機構或托嬰中心等社福設施，在人口密集都會區一地難求。

為解決問題，台中市議會4年前通過「都市計劃法、台中市施行自治條例」，第48條之1，可以把建案一、二樓店面捐給市政府作為社福據點.，取得1:3獎勵容積，建商捐出100坪店面，可往上增建300坪。

不過內政部營建署認為，全國沒有類似獎勵辦法，經立法院副院長蔡其昌與藍綠議員爭取，營建署同意以1:1的獎勵容積「試試看」。這次法規委員會全體議員加入連署，修正提高到1:2，希望解決社福機構土地問題。

都發局長李正偉表示，如果建案店面要作為公共設施，必須由目的事業主管機關審核，且須有獨立出入口等相關規定。李中表示，如果中央通過，民間建設速度較快，社會福利設施也可加快興建腳步。

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