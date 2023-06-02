台中補助公幼延長照顧 7月上路

台中市教育局昨天宣布，今年7月起全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，下午4時至6時依家長需求開辦，5人即成班，每小時收費40元以下，為六都最低，中低收入戶還有收費減免。台中市教育局長蔣偉民表示，經費不足部分全由市府負擔，預估每年增加經費6900萬元，讓幼兒照顧更方便。

蔣偉民表示，台中市公立幼兒園教保服務時間從上午8時至下午4時，國小附設幼兒園更配合國小寒暑假，讓雙薪家庭育兒不易。教育局鼓勵公立幼兒園開辦延長照顧服務，111年度辦理的公立幼兒園共191園，開辦率76%；112年度則有198園，開辦率79.5%，約1萬3047人次幼兒受惠。

蔣偉民說，公立幼兒園延長照顧服務，依中央規定需10人才能開辦，為減輕年輕夫婦負擔，台中7月起全面開辦，5人即成班，每小時收費40元以下，費用六都最低；家長有需求可向學校申請延長照顧服務，幼兒園學期間至少開辦1班，每日下午4時至6時辦理2小時；寒暑假期間每日上午8時至下午4時辦理8小時，下午4時至6時依家長需求開辦。

教育局強調，公立幼兒園延長照顧服務，對低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭還有減免，每月政府最高補助3500元，教育局規畫自112年度暑假起，延長照顧服務業務的承辦人員，每學期予以嘉獎獎勵。

教育局指出，延長照顧服務由家長決定自由參加，各園依家長實際需求開辦，不會強迫及更動原定作息時間，以避免妨礙正常教學；延長照顧政策非課後才藝班，內容應符合幼兒身心發展，並兼顧生活教育。