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南投埔里親水節登場 清涼嗨一夏

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里親水節在桃米親水公園登場，遊客在清涼的山泉水中，大打水仗。記者賴香珊／攝影
埔里親水節在桃米親水公園登場，遊客在清涼的山泉水中，大打水仗。記者賴香珊／攝影

南投「埔里親水節」昨天在桃米親水公園開幕，今天對外開放，今年活動以昆蟲為主題規畫戲水區，每周日安排昆蟲講座、生態瓶植栽DIY等體驗，歡迎民眾炎夏到親水公園戲水消暑，清涼一夏。

桃米親水公園是親子戲水勝地，先前一度因管理、設施損壞等問題封園，但經整建並導入在地青年團隊經營管理，去年開辦首屆埔里親水節，受到大小朋友喜愛，今年續辦親水節，軟硬體規畫更精彩。

埔里鎮長廖志城及來賓，昨天用水槍注入冰雕後宣布親水節正式開幕，隨後與在場來賓、學童等當場脫去鞋襪，並捲起褲管開心下水打水仗，現場水花四射，尖叫聲連連，大人小孩都玩得不亦樂乎。

廖志城說，今年活動同樣結合在地青年創意，導入桃米社區生態資源，以昆蟲為主題推出「六足狂想曲」系列活動，不僅在戲水池設置迷幻蟲宇宙、蟲蟲捉迷藏及昆蟲主題區，讓遊客安全玩水。

公所表示，埔里親水節今天對外開放，6月至8月的每周日上午9時至下午4點將安排昆蟲講座、生態瓶植栽DIY、音樂表演等與昆蟲相關活動，但每周三、四為環境清理日休園。

桃米親水公園使用山泉水，為讓水量、水質更加穩定，水保局南投分局協助在水源頭增設蓄水池及沉砂過濾池，未來能有效改善水源因山區降雨易混濁的狀況，同時呼籲民眾，戲水務必發揮公德心，共同愛護設施，維持環境整潔。

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