石岡綜合社會福利館開幕 台中女孩新場域

台中市社會局在石岡旅客服務中心2樓，建置「石岡綜合社會福利館」，修繕總經費約341萬元，空間設計結合客家元素，今正式啟用，社會局長廖靜芝邀請地方人士、網絡單位和女孩們一起慶祝，未來石岡社福館的空間除開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。

廖靜芝指出，石岡綜合社會福利館設有多媒體視聽室、韻律教室、更衣室及圖書休憩區等性別友善空間，由台灣世界展望會承接的台中山海屯區女孩培力據點管理，服務更多山城在地居民，特別是婦女和女孩們。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯表示，15至23歲青少女正處於自我探索期，生涯發展有著無限可能，未來將持續規劃女孩特展、女孩溫馨談話、韻律肢體伸展及多元培力等各類課程，希望激發年輕女性對性別議題和社會參與的熱誠，合力打造性別友善社會。

社會局說明，石岡綜合社會福利館平日採預約制，每周六開放民眾自由使用，歡迎山城地區的團體、學校或一般民眾電話洽詢及登記使用，可電洽 04-23375913，也歡迎關注台中山海屯女孩Facebook粉絲專頁（ https://www.facebook.com/txgshanhaitungirl ）。