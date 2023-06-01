快訊

非台大！泰晤士2023年世界大學影響力排名「這校」奪第24名台灣最佳

石岡綜合社會福利館開幕 台中女孩新場域

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供

台中市社會局在石岡旅客服務中心2樓，建置「石岡綜合社會福利館」，修繕總經費約341萬元，空間設計結合客家元素，今正式啟用，社會局長廖靜芝邀請地方人士、網絡單位和女孩們一起慶祝，未來石岡社福館的空間除開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。

廖靜芝指出，石岡綜合社會福利館設有多媒體視聽室、韻律教室、更衣室及圖書休憩區等性別友善空間，由台灣世界展望會承接的台中山海屯區女孩培力據點管理，服務更多山城在地居民，特別是婦女和女孩們。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯表示，15至23歲青少女正處於自我探索期，生涯發展有著無限可能，未來將持續規劃女孩特展、女孩溫馨談話、韻律肢體伸展及多元培力等各類課程，希望激發年輕女性對性別議題和社會參與的熱誠，合力打造性別友善社會。

社會局說明，石岡綜合社會福利館平日採預約制，每周六開放民眾自由使用，歡迎山城地區的團體、學校或一般民眾電話洽詢及登記使用，可電洽 04-23375913，也歡迎關注台中山海屯女孩Facebook粉絲專頁（ https://www.facebook.com/txgshanhaitungirl ）。

石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供
石岡旅客服務中心2樓建置「石岡綜合社會福利館」，開放民眾預約使用，也將辦理女孩多元培力課程。圖／台中市社會局提供

世界展望會 客服 台中市

延伸閱讀

台中海線首座社宅公托開幕 每月只需1500元

影／每月只要1500元！台中海線首座社宅公托開幕 40名額爆滿

台中4寶爸狠摑5月嬰 社局：已申請保護令最高可罰60萬

中市南區首座公托5月15日起收托 可收12名2歲以下嬰幼兒

相關新聞

連戰墨寶捐浩天宮 連勝文出席捐贈儀式

台中市梧棲區大庄浩天宮已有300年歷史，浩天宮修建「徵求聯文」，由連橫（連雅堂）評鑑，再次重建透過連雅堂教育基金會徵文，...

關懷空窗期企業愛心不間斷 捐百組物資透過里鄰系統送愛心

每年冬季、農曆春節前，不少善心人士寒冬送暖，捐助民生物資給弱勢、邊緣戶，但時至5、6月年中時節，恰是關懷空窗期；立委張廖...

彰化金針花紅到海外 參山處架花海網路攝影機隨時看

彰化花壇鄉虎山巖金針花已紅到外國去，交通部觀光局參山國家風景區管理處處處長曹忠猷說，最近還有海外朋友來詢問，所以參山處決...

影／玩水啦！南投埔里親水節登場 明起開放戲水

南投「埔里親水節」今在桃米親水公園開幕，明天起蓄水對外開放，今年活動以昆蟲為主題規畫戲水區，更於每周日安排昆蟲講座、生態...

流標4次！葫蘆墩圳社皮分線工程將動工 拚明年農曆年完工

葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸年久失修，灌排功能受阻。立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍爭取農田水利署投入3793萬元經費，重修2...

疫情升溫天選之人也中標 南投呼籲高風險族群接種疫苗

隨著國境開放及國內口罩令解除的影響，第四波本土新冠肺炎各地疫情升溫，Omicron變異株亞型「XBB家族」正式成為主流，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦