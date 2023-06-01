另類交火？南投一選區藍綠立委參選人同台埔里親水節 打水仗互射

南投立委第一選區（烏溪線），民進黨提名縣議員蔡銘軒，挑戰國民黨四連霸立委馬文君。兩人先前才因蔡找前立委陳柏惟站台，質疑馬是「賣國賊」，因此隔空開戰；今則同台「埔里親水節」活動打水仗，一度持水槍互射，雙方另類交火。

蔡銘軒因民進黨培育基層的「民主小草計畫」踏入政壇，2014年當選草屯鎮民代表，2018年成功轉戰縣議員，去年順利連任，身為縣黨部主委的他，考量南投是綠營艱困選區，請命投入第一選區立委選舉，劍指尋求五連霸的藍營立委馬文君。

馬文君則是政壇老將，曾任縣議員、埔里鎮長，在2009年時由鎮長轉戰第7屆立委補選，順利當選後更連任第8、9、10屆立委，今年再獲國民黨提名續戰第一選區立委，因此確定對戰蔡銘軒，馬、蔡兩人先前也因陳柏惟站台，隔空交火。

蔡銘軒上個月找前立委陳柏惟站台，陳痛批馬文君破壞潛艦國造，根本就是「賣國賊」，馬為此開砲反諷陳曾因打靶昏倒住院，並質疑蔡銘軒罔顧農民權益，漠視食藥署放寬草莓農藥殘留標準，雙方互相攻訐，砲火猛烈。

而為備戰明年1月13日的立委選舉，馬文君、蔡銘軒兩人開始勤跑基層，今天因此同台出席「埔里親水節」開幕活動，活動中，不分地方首長、民代或學童都當場脫去鞋襪，並捲起褲管開心下水打水仗，現場水花四射，且尖叫聲連連。