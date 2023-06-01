連戰墨寶捐浩天宮 連勝文出席捐贈儀式

台中市梧棲區大庄浩天宮已有300年歷史，浩天宮修建「徵求聯文」，由連橫（連雅堂）評鑑，再次重建透過連雅堂教育基金會徵文，獲得前副總統連戰的墨寶，也徵集兩岸文人為浩天宮新建巍峨宮殿撰文，書寫14副廟聯，今天舉行捐贈儀式，國民黨副主席連勝文出席。

今天下午捐贈儀式，有青年發展基金會董事長連勝文、台中市副議長顏莉敏、台中市議員黃健豪、台灣媽祖文化協會理事長蔡相煇等人到浩天宮參拜，浩天宮重建委員會主委王經綻等人歡迎。

連勝文表示，感謝主委給他這個機會再續前緣，他家與浩天宮很有緣份，人的緣分經過百年還是連接起來，他很珍惜這樣的機會，前陣子因為父親連戰身體不穩定，家族掃墓均由他出席，當天剛好在曾祖父連雅堂掃墓後，下午就接到浩天宮捐贈墨寶的電話，他想這就是人的緣分，大家都是累積善緣，感謝媽祖保佑台灣的子子孫孫，在媽祖保佑下，預祝浩天宮宮運昌隆。

王經綻表示，浩天宮是大肚中堡五十三庄信仰中心，有重要歷史文物及匠師技藝作品保留，台中市政府於民國99年公告為歷史建築。浩天宮民國18年第二次重建時，連雅堂曾為浩天宮辦理全國徵文，徵求對聯，以浩天二字為聯，書寫在廟裡的龍柱或門聯上，浩天宮再次重建，舊有的門聯及對聯不足，透過連雅堂教育基金會徵文，獲得前副總統連戰的墨寶。