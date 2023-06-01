中市急取消重機限停 議員吳佩芸按原訂計畫明和車友會勘
中市府去年公告，全市17處停車場因坡度過陡，禁止領有紅黃牌的大型重機進入，引起重機界軒然大波；交通局今表示，即日起撤銷「限停令」；市議員吳佩芸認為這違法的行政處分，當初基於甚麼評估？交通局未說明，明天會到現場會勘。
中市交通局長葉昭甫說，17處立體停車場原本禁停重機，並非差別待遇，而是以重機在坡陡立體停車場行進安全為主要設想，交通局未來仍持續檢討各地區及各商圈汽、機車、大型重型機車等各式車輛停車供需狀況，適時增加停車格位。
台中市去年發生多起大型重機在公有停車場滑倒事件，市府檢討發現17處停車場車道坡度較陡，去年底公告坡道比超過1比8（高度：長度）的公有停車場，禁止停放或行駛大型重機，近日有騎士發現公告，在網路串連撻伐。
中市府今早宣布，即日起17處立體停車場撤銷重機「限停令」，並視停車場狀況，部分坡度較陡的停車場，在地上一層設置「大型重型機專用車格」。
吳佩芸指出，對於此違法行政處分，當初基於甚麼評估做成的？交通局未明白說明，沒有人該為這個違法行政處分負責嗎？
楊姓重機騎士認為，市府改進方案有誠意，但針對重機專用格，建議市府多與重機使用者溝通，了解需求完善規畫；楊也建議市府，未來不論基於安全考量或其他因素，應針對問題解決，而非透過禁止方式、犧牲部分群體權益，辦法才能盡善盡美。
「有一種危險，叫做台中市政府覺得大型重機很危險。」吳佩芸號召車友，明下午2時到福星停車場會勘，後續有停車場設備改善、大型重機試騎活動；這沒有法規、沒有數據，只有主觀臆測，明顯針對大型重機的不公平政策，現場將要求交通局說清楚。
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