關懷空窗期企業愛心不間斷 捐百組物資透過里鄰系統送愛心

每年冬季、農曆春節前，不少善心人士寒冬送暖，捐助民生物資給弱勢、邊緣戶，但時至5、6月年中時節，恰是關懷空窗期；立委張廖萬堅、市議員林祈烽今結合民間企業，募集百份民生物資，捐給中市西屯區共6里辦公室，盼讓物資透過里鄰系統，關懷有需要的人。

NK牟本生技今捐贈百箱包含白米、泡麵、罐頭及奶粉等物資，透過張廖萬堅服務處，捐贈予西屯區福聯里、西墩里、逢福里、逢甲里、何仁里、上德里等6里辦公室，盼透過里鄰系統傳到到有需要民眾手上。

生技公司執行長黃禧表示，創業之初即盼回饋社會，這波募集只是開始，會繼續媒合更多善心資源，盼能每月都能付出愛心物資，透過里辦公處關懷有需要的家庭。

張廖萬堅說，疫後面臨通膨問題，弱勢的人更加辛苦，過去三年他召集逾十次以上募集防疫物資，給有需要的對象和家庭，感謝牟本公司願意關懷回饋社會，希望傳遞愛的風氣能持續，讓愛心不僅是陣風而已。

林祈烽說，愛心物資長期集中冬季、過年前發放，但年中、6月反而是弱勢關懷的空窗期，一些弱勢家庭在社福和物資的受助上斷斷續續，感謝善心好友發揮大愛精神，民間力量匯集總是令人不可小覷。