彰化金針花紅到海外 參山處架花海網路攝影機隨時看

彰化花壇鄉虎山巖金針花已紅到外國去，交通部觀光局參山國家風景區管理處處處長曹忠猷說，最近還有海外朋友來詢問，所以參山處決定發展智慧旅遊，今天在金針花田裝設網路攝影機啟用，讓海內外遊客能得知最新花況，甚至當日即時天氣，以利安排遊程。

曹忠猷說，最近有香港朋友看到參山處委託在地新頻道公司試架設的網路攝影機所拍下的花海夕陽美景，相當驚豔，表示如果今年行程趕不上，明年一定要來台灣賞花。

曹忠猷說，推廣彰化金針花賞花遊程，不只要讓全國遊客可以看到花海美景，也能讓香港、日本、新加坡等海外各國遊客可以很快看到即時影像，得到即時資訊，甚至達到旅遊分流的效果，以往有有遊客在還沒花開前就跑來要賞花，卻撲空，相當可惜，現在發展智慧旅遊，提供即時資訊，就能讓遊客做更精準的安排。

縣議員李成濟說，參山處近年來投注經費在八卦山脈、虎山巖風景區一帶開發了幾條步道，也更新公廁，讓遊客來可以有更好的休閒旅遊環境。最近金針花已是第二波開花，花況很美，到6月中旬前都是花況高峰期，而且花期可以延續到7月底。.

虎山巖金針花田約有5分多地，沿著小山坡開花，是非常好拍網美照的景點，遊客也可多利用非假日來賞花，到虎山巖拜觀音祈福，避開人潮更愜意，並可順遊花壇茉莉花館，品嚐附近聞名的土雞料理、彰化肉圓等美食、採買彰化咖啡等伴手禮。