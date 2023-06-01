影／玩水啦！南投埔里親水節登場 明起開放戲水

南投「埔里親水節」今在桃米親水公園開幕，明天起蓄水對外開放，今年活動以昆蟲為主題規畫戲水區，更於每周日安排昆蟲講座、生態瓶植栽DIY等體驗，相關活動直至8月27日，公所歡迎民眾戲水，但也提醒每周三、四休園不開放。

埔里鎮公所指出，桃米親水公園是親子戲水勝地，先前一度因管理、設施損壞等問題封園，但經整建並導入在地青年團隊經營管理後，去年重新開放，更開辦首屆埔里親水節，受到遊客喜愛，今年因此續辦親水節，並於今天舉行活動記者會。

「第二屆埔里親水節」今天就在埔里鎮長廖志城及與會來賓，將水注入冰雕藝術後宣布正式開幕，廖志城隨後與在場來賓、學童等當場脫去鞋襪，並捲起褲管開心下水打水仗，現場水花四射，且尖叫聲連連，大人小孩都玩得不亦樂乎。

埔里鎮長廖志城說，今年活動同樣結合在地青年創意，並導入桃米社區生態資源，以昆蟲為主題推出「六足狂想曲」系列活動，不僅在戲水池場域設置迷幻蟲宇宙、蟲蟲捉迷藏及昆蟲主題區等，讓遊客能夠安全玩水，更在每周日規畫體驗活動。

公所表示，因應埔里親水節，桃米親水公園今起就開始蓄水，並於明天對外開放，而在6月至8月的每周日上午9時至下午4點將安排昆蟲講座、生態瓶植栽DIY、音樂表演等與昆蟲相關活動，但每周三、四為環境清理日，休園不放水。