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台東運動園區泳池30日試營運 票價最低50元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，將於本月30日啟用試營運。圖／台東縣政府提供
台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，將於本月30日啟用試營運。圖／台東縣政府提供

台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，將於本月30日啟用試營運。縣府教育處表示，試營運期間優惠票價每人50元，報名游泳課程將再打88折。

教育處指出，運動園區游泳池由WAY POINT威整合運動股份公司得標，泳池試營運後，承諾5年內將再投入100萬設備經費提升服務，以及辦理公益水上講座及教學。

為打造台東親水環境，提供縣民優質戲水空間，縣府攜手東大爭取5千萬元經費，改善東大台東校區內游泳池，去年6月動工，目前已進入驗收階段，預計本月30日啟用。

「運動園區游泳池」設施規畫兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米正方的主池及3個小池；另設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施。

陳姓市民說，雖然有杉原海水浴場，但海邊玩水和室內游泳池不同，孩子練習游泳比較安全放心一點。另張姓市民說，「游泳池在市區內，比較方便，50元的價格還可以接受」。

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