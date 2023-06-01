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南市查端午禮盒過度包裝 送禮一多三少減少包裝垃圾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局為減少包裝垃圾，到賣場查端午禮盒是否過度包裝。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局為減少包裝垃圾，到賣場查端午禮盒是否過度包裝。記者鄭惠仁／翻攝

端午節即將到來，各家業者推出包裝禮盒，台南市環保局稽查百貨公司、量販店、便利商店及超級市場等13處賣場，共抽查200件禮盒商品，分別為糕餅禮盒93件、加工食品禮盒75件及酒禮盒32件，雖尚未發現有過度包裝情形，但仍提醒勿違規以免受罰。

環保局長許仁澤說，環保署自2006年起推動「限制產品過度包裝」政策，規定禮盒體積比值應小於1，糕餅禮盒、電腦程式著作光碟包裝層數在3層以下，酒、化妝品、加工食品禮盒包裝層數2層以下，違規業者將依違反資源回收再利用法第14條處3萬至15萬元罰鍰。

許仁澤提醒製造及輸入禮盒商品業者，可自主檢視商品是否有過度包裝，也可至「行政院環境保護署一次用產品源頭減量宣導網」 https://reurl.cc/pMLZld，試算或向環保局諮詢，以避免違規受罰。

環保局表示，為推廣綠色包裝，應挑選節禮盒商品能夠符合「一多三少」的理念，也就是產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，呼籲民眾選購包裝簡潔的禮盒，避免因送禮衍生出不必要的包裝垃圾，讓心意大打折扣。

端午節

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