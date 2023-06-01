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未充分溝通 彰市向陽樂活館撤案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市代會昨天審查向陽長照樂活館用地取得同意書時，在30名反對民眾旁聽下，最後由市公所自行撤案。記者劉明岩／攝影
彰化市代會昨天審查向陽長照樂活館用地取得同意書時，在30名反對民眾旁聽下，最後由市公所自行撤案。記者劉明岩／攝影

繼彰化市火葬場規畫案因地方反對遭撤案後，總經費1億7千多萬元的向陽長照樂活館，市代會臨時會昨天審議是否出具土地使用同意書時，有30名反對民眾旁聽，多位市代質疑提案說明不足、未充分溝通，也沒有具體配套措施，市公所被迫自行撤案。

市長林世賢表示，會依市代們的建議，請彰化縣衛生局舉辦說明會，直接與向陽里民溝通，如果獲多數里民支持，市公所會重新向市代會提案審議；彰化縣衛生局長葉彥伯也表示，會配合市公所再與居民溝通。

向陽長照樂活館總經費約1億7780萬元，衛福部去年核定3378萬元補助款，其餘縣府自籌，市公所提供向陽里活動中心800坪土地改建，依彰化縣衛生局規畫，預定興建地上5樓建築，做為社區活動中心、公設民營托嬰中心、失智據點及輔具中心、社區式日間照護中心、婦幼「彰化夢想館」等。

但居民指出，現有活動中心才使用20多年仍十分穩固，卻要拆除改建為樂活館，未免浪費公帑，且活動中心已有關懷據點服務長者，對未來樂活館再納入症狀較為嚴重的失智、失能長者，居民無法接受，因此要求另覓他地興建。

彰化縣衛生局爭取到中央前瞻經費，分別在彰化市新建下廍長照樂活館及向陽長照樂活館，由於都是市公所土地，必須出具土地使用同意書，市公所同時向市代會臨時會提案，昨天審查時，下廍長照樂活館案經表決通過。

至於向陽長照樂活館案，市代質疑公所提案對於各樓層未來使用、權屬說明不足，也未做好溝通，讓市代們無法面對民眾質疑，「公親變事主」，另外在拆除活動中心後，現有關懷據點老人家安排及送餐服務，也都沒有具體的配套措施，市代會無法支持這項提案，最後市公所同意自行撤案。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，衛生局會配合公所再與居民溝通，如果再無結果，必須要有替代方案，否則補助款即可能被收回。

衛生局 長照 葉彥伯 林世賢 火葬 托嬰 衛福部

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