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中市緩撞工程車出勤 保護清潔隊員
台中市連續3年來，清潔隊員工作時間每年都約有50人車禍受傷。台中市環保局因此新購一輛緩撞工程車，今年5月加入環境清潔服務行列，以移動式隨人跟車的防護模式，保護清潔隊員服勤安全，也提升環境清潔服務量能。
依據交通部道安會報資料顯示，台中市台灣大道鄰近玉門路前往市區方向的下坡段，屬於高熱點發生交通事故路段，近3年來共132件事故，死亡3件、受傷人數198人。
環保局指出，針對類似下坡高風險路段，在中央分隔島垃圾撿拾時，都以垃圾車或資源回收車前後跟車，並慢速前進，讓清潔人力進行徒步撿拾作業，車行駕駛可提前看見明顯警示閃光標誌，及早做好減速及保持安全距離。但3年來，台中市清潔隊員在工作時間內，每年依次有49人、59人及56人受傷，今年1到4月也有17人。
環保局表示，今年緩撞工程車加入服勤行列，在台灣大道、忠明路、忠明南路、文心路、文心南路、五權路、五權西路、中清路、崇德路、北屯路、松竹路等重要道路，定期進行人車保護的環境清潔工作，提升清潔隊員工作及用路人行車安全。
擔任緩撞工程車駕駛的中西區清潔隊員陳志宏表示，車尾的緩撞防護器在下降與升起過程，必須選擇路邊安全停靠點，觀前顧後、小心操作，開上快車道行進時，駕駛更要膽大心細，密切注意前方安全距離及後方來車狀況，才能確實維護人車安全。
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