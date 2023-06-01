台中彩虹眷村10個月修繕 今重開放

台中南屯彩虹眷村是國際知名觀光景點，卻因房舍老舊，市府去年8月封村辦理加固修繕工程，歷經10個月整修，今天重新開放。不過，由於彩虹村因產權爭議，在施工前，多面彩繪牆遭文創公司塗漆覆蓋，目前由法院審理中。為保存證物，文化局架設臨時保護牆，由地方居民與國小師生共同彩繪，免費開放遊客入園欣賞。

「彩虹爺爺」黃永阜來自香港，因戰亂而到台灣，最後落腳台中南屯春安社區，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法打造繽紛的彩繪世界，暴紅成為景點。

中市府保存黃永阜彩繪的建築，黃也把創作與商業團體簽約授權，因為彩虹村建物老舊，市府去年8月封村實施加固修繕工程，未料在封村前夕，引發宣稱擁有著作權的彩虹文創不滿，以油漆塗抹部分牆面彩繪，市府已經提告毀損，全案仍在法院審理中，待官司結束後，再回復原貌。

台中市文化局長陳佳君表示，市府自2017年起，逐年修繕彩虹村，包括地基補強、屋頂維修、傾斜監控等，去年更編列420萬元，加固強化整體建物牆面結構，今年4月完成驗收。

陳佳君說，為保存證物，市府在遭覆蓋的牆面前架設臨時木板牆，並請來在地藝術家、學校師生、社區居民在木板牆彩繪創作，融合原先彩虹爺爺的畫作，呈現嶄新風貌，今天重新開放試營運，供遊客欣賞。

時力議員吳佩芸說，彩虹眷村是世界知名地點，開放後，可望帶動周邊發展，她建議在周邊建設共融遊具或新增公園，擴大活動空間，吸引更多遊客前往。建設局長陳大田表示，針對議員意見，願意再多與地方溝通研議。

彩虹村去年7月爆爭議，黃永阜因糾紛身心俱疲，加上建物老舊，市府封村整修，黃搬離眷村，目前由家人、退輔會照顧；黃今年1月迎百歲生日，身體硬朗，仍提筆作畫，台中市長盧秀燕更親自前往祝賀。