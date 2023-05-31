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封村10個月加固整修 台中彩虹眷村明起重新開放
台中南屯彩虹眷村是國際知名觀光景點，每年吸引大批國內外遊客造訪，因彩虹村房舍老舊，中市府去年8月封村實施加固修繕工程，歷經10個月整修，明天重新開放。不過，彩虹村因產權爭議，施工前多面彩繪牆遭人以油漆塗漆覆蓋，該案件仍在法院審理中，為保存證物，市府架設臨時保護牆，由地方居民與國小師生共同彩繪，呈現多元藝術風貌，免費開放遊客入園欣賞。
高齡100歲的黃永阜來自香港，因戰亂而來到台灣，最後落腳台中南屯春安社區，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法打造繽紛的彩繪世界，爆紅成為景點，也打響「彩虹爺爺」名號。
台中彩虹眷村去年爆發不少爭議，先是黃永阜照顧問題，引起當地民代關注，隨後因為黃永阜彩繪著作權歸屬，目前在法院纏訟中；市府去年封閉彩虹村加固建築與地基，引發宣稱擁有著作權的彩虹文創，塗抹牆面彩繪，市府已提告民刑事，目前也在審理中。
彩虹村因房舍老舊，台中市文化局自106年起逐年進行修繕，包括地基補強、屋頂維修、傾斜監控等，去年為進一步強化整體建物牆面結構，更編列420萬元封村實施加固工程，今年4月完成驗收。
台中市文化局長陳佳君說，由於部分牆面去年遭人以油漆覆蓋，該案件仍在法院審理中，為保存證物，市府在遭覆蓋的牆面前架設臨時木板牆，並請來在地藝術家、學校師生、社區居民在木板牆彩繪創作，結合原先彩虹爺爺的畫作，呈現嶄新風貌，明天起重新開放試營運，每周一休園維護，供遊客欣賞。
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