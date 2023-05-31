贈匾大肚合興宮「凜忠常勝」 盧秀燕︰盼台中這2項常勝
台中市長盧秀燕今赴大肚區合興宮贈匾「凜忠常勝」。盧秀燕說，合興宮主祀趙聖帝君，即為有「常勝將軍」稱號的三國名將趙子龍，她昨天拿下五星城市、施政滿意度六都第一和全國22縣市進步最多三冠王，今天特別贈匾，希望保佑市民的經濟、生活都能常勝。
盧秀燕今天前往大肚合興宮頒贈「凜忠常勝」匾額，包括民政局長吳世瑋、大肚區長楊明坤、合興宮主委黃金旺、副主委趙世崧、總幹事陳宥霖，和地方仕紳、信徒都到場觀禮。
盧秀燕說，大肚區合興宮是大肚重要的信仰中心，主祀趙府帝君非常的靈驗，她今天要來參拜，昨天在遠見雜誌公布的「2023縣市長施政滿意度調查」民調就先拿到三項冠軍，第一是獲選五星城市，也是台中縣市合併以來，首次獲五星殊榮；第二是施政滿意度拿下六都第一名；第三在全國22個縣市進步成績最多，真的非常不簡單。
盧秀燕指出，她今天特別來贈匾「凜忠常勝」，是因趙子龍非常忠貞，有「常勝將軍」的稱號，希望台中的經濟、市民的生活都能夠常勝。此外，大肚趙姓人家居多，大家慎終追遠、不忘先賢，展現台灣人精神，很多房仲、做生意的都來這裡參拜，希望業績生意能長紅、常勝。
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