中高齡就業先克服3C障礙 中市3C應用就業課程受歡迎

為鼓勵銀髮人才就業，提升勞動參與率，台中市政府勞工局與東海大學合作開辦的「3C科技應用就業培力課程」受到歡迎，日前在一場成果發表會上，學員們肯定銀髮據點辦理的3C教學課程多元，並以樂齡族學習需求為中心設計課程，讓3C科技不再是工作障礙的來源。

勞工局長張大春表示，近年受少子化影響，台灣後年邁入超高齡社會，企業面臨缺工問題，為達永續發展的營運目標，須持續進用、培育人才，若能善用中高齡人力資源，不僅可持續供給勞動力，解決企業人力缺口，也能延續產業競爭力。

他說，市府去年7月在東區勞工服務中心設立銀髮人才服務據點，提供55歲以上或已退休有就業意願及需求的中高齡民眾就業服務，開發友善廠商及多元職缺，並辦理各類就業促進課程，協助銀髮人才再創職涯第二春。

今年開辦的「3C科技應用就業培力課程」廣受中高齡求職者歡迎，勞工局特別請老師周佩玉帶領助教，到據點提供面對面教學，助教們除驗證課堂所學和中高齡者交流互動，也讓中高齡求職者更加熟悉手機功能、運用網路管道求職，提升就業後使用3C工具的作業能力。

勞工局就業服務處說，就服員在協助中高齡民眾求職過程中，發現中高齡對於運用手機等3C產品查找網路資訊較弱，「3C科技應用就業培力課程」可讓中高齡認識手機在生活及工作上的應用，並引導高齡者了解如何運用手機。多數長輩反映，很喜歡助教的陪伴學習，也讓他們跨越3C障礙，「銀向職場不害怕」。