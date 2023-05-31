繼火葬場後 彰化市向陽長照樂活館也踢鐵板撤案
繼彰化市火葬場規劃案撤案後，總經費1億7千多萬元的向陽長照樂活館，彰化市代會臨時會今天審查是否出具土地使用同意書案時，在30名反對民眾旁聽下，多位市代質疑市公所提案說明不足、未與居民做好充分溝通，也沒有具體配套措施，紛紛持保留意見，最後市公所被迫自行撤案。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，會配合市公所再與居民溝通。
對於市代們提出的質疑，市長林世賢表示尊重，強調會依市代們的建議，請彰化縣衛生局舉辦說明會，直接與向陽里民溝通，如果獲多數里民支持，市公所會重新向市代會提案審議。
向陽長照樂活館總經費約1億7780萬元，衛福部去年已核定3378萬元補助款，其餘由縣府自籌，市公所不用配合款。但居民指出，現有活動中心才使用廿多年仍十分穩固，卻要拆除改建為樂活館，未免浪費公帑，加上活動中心已有關懷據點服務長者，對未來樂活館再納入症狀較為嚴重的失智、失能長者，居民無法接受，因此要求另覓他地興建。
彰化縣衛生局分別爭取到中央前瞻經費，分別在彰化市新建下廍長照樂活館及向陽長照樂活館，由於都是市公所土地，必須取得土地使用同意書案，市公所向市代會臨時會提案，今天審查時，下廍長照樂活館案經表決獲多數市代支持通過，但向陽長照樂活館卻踢到鐵板被迫撤案，呈現兩樣情。
向陽長照樂活館案審查時，市代們紛紛指出，公所提案對於各樓層未來使用、權屬的說明不足，而且事前未做好溝通，讓市代們無法面對民眾質疑，「公親變事主」，另外在拆除活動中心後，現有關懷據點的老人家安排及送餐服務，也都沒有具體的配套措施，市代會無法支持這項提案，最後，市公所同意自行撤案。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化市公所先前已經與居民開過說明會，如果市公所再要求衛生局與居民溝通，衛生局會全力配合。
向陽長照樂活館是計畫將目前占地800坪的向陽社區活動中心打掉改建，依彰化縣衛生局規畫，預定興建地上五樓建築，一樓將維持社區活動中心，二樓是公設民營托嬰中心，三樓是失智據點及輔具中心，四樓是社區式日間照護中心，五樓則是婦幼「彰化夢想館」，各樓層都約有150坪空間。
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