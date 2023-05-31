當蜜蜂數量減少 南投魚池自力買蜂授粉 提高絲瓜結果率

全球氣候變遷造成蜜蜂數量減少後，許多農作果樹只開花不結果，同時影響日月潭頭社活盆地的絲瓜生產，魚池鄉長劉啟帆決定啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買並重新裝載授粉蜜蜂後，今天分發至各絲瓜產銷班使用，以確保絲瓜花期的授粉工作能順利進行。

鄉長劉啟帆說，南投縣魚池鄉日月潭頭社活盆地是全國海拔最高的絲瓜生產專區，占地約50公頃，產量是全國的一半；近年在絲瓜開花期間，由於瓜類花粉較黏稠，風媒授粉率低，對該地區造成影響，加上農民反映蜜蜂數量逐年減少，已嚴重影響絲瓜的結果率，因此需要蜜蜂的幫助。

農會理事長劉啟行指出，統計頭社武登地區共有5個蔬菜產銷班，初期先回收25箱的實木蜂箱，計畫通過補助方式，購買授粉蜂供絲瓜產銷班使用，今天重新裝載授粉蜜蜂後，陸續分發至各絲瓜產銷班，再由各班長將這些蜜蜂均勻放置在生產區域，以增加絲瓜田中的授粉蜂密度，提高結果率，也同時加強宣導農民在授粉期間，盡量避免使用對蜜蜂有害的藥劑。