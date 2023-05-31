重拾兒時記憶 彰化八卦山牌樓預定11月完成修繕

矗立一甲子的彰化地標「八卦山牌樓」，修繕工程在歷經4次招標後，今天舉辦動工典禮，預定今年11月完工，屆時與新修復的八卦山大佛相呼應，今年逢彰化縣建縣300年，由於兩大地標建築是台灣人共同的記憶，此次先後修復，得以連結歷史情懷。

八卦山牌樓位於彰化市中山路、東民街口，是由飲料大廠黑松汽水公司前身進馨汽水公司捐獻興建，1964年4月完工，矗立彰化市近一甲子。因年代久遠，屋瓦老舊，風吹日曬下，牌樓彩繪漆面剝落褪色，去年五月經文化局辦理結構安全鑑定無虞後，由原獻建的黑松公司贊助300萬元辦理修繕。

不過，在八卦山牌樓修繕工程經過3次招標，均因物料及工資上漲等因素流標，直到縣府再增加135萬元配合款後，終於完成發包。文化局表示，將辦理牌樓主體修繕工程及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，預定今年11月完工，與新修復的八卦山大佛相呼應，期望在彰化建縣300年之際，為兩大地標建築增添光彩，連結歷史情懷。

八卦山牌樓修復工程今天舉辦動工儀式，包括縣長王惠美、立委黃秀芳及黑松股分有限公司行銷處長蔡曜光等人均與會。王惠美說，八卦山牌樓修復後，將連結通往八卦山大佛風景區、卦山村美學生活聚落，讓牌樓景緻與八卦山大佛相互輝映，再與八卦山下的中興莊眷村文化園區連結，帶動彰化觀光、活絡彰化經濟，讓彰化榮景再現。

蔡曜光說，黑松企業今年已經邁入第98年，彰化八卦山牌樓是在1963由黑松第一任董事長張文杞，與當時的彰化縣長呂世明為了推動八卦山風景區而開始籌設，在走過60年歲月之後，讓黑松公司再有機會可以一起來參與修復牌樓，讓牌樓風華再現，不僅保存彰化的歷史記憶，也可以吸引更多觀光客來到彰化遊玩。