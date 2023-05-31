快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

用國產材創山林教室 南投小學生自組柳杉課桌椅

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投林管處與屏科大合作用國產柳杉製作國產材課桌椅，捐贈給平林國小師生並指導學童自行組裝。圖／南投林管處提供
南投林管處與屏科大合作用國產柳杉製作國產材課桌椅，捐贈給平林國小師生並指導學童自行組裝。圖／南投林管處提供

為推動國產材利用，並讓林業教育向下扎根，林務局南投林管處與國立屏東科技大學合作，使用台灣自產的柳杉製作國產材課桌椅，不僅捐贈給草屯平林、雙冬國小，更指導學童自行組裝，讓孩子實作了解國產材，並培養思考、協作等能力。

南投林管處指出，2017年為國產材元年，林務局積極推動國產材利用，盼在2027年將國產材自給率提升達5%，逐步復甦台灣林業，而該處轄管的南投縣四面環山，森林資源豐沛，為此加強當地產業鏈運作，並強化推廣讓林業教育向下扎根。

而為推廣國產材有效及永續利用，南投林管處與屏科大木材科學與設計系合作共創「山林教室」，捐贈給草屯平林、雙冬國小各30組國產材課桌椅，並指導學童組合自己的課桌椅，期間從旁解說所使用的國產材特性，讓孩子更了解國產材。

南投林管處表示，考量多數學校的課桌椅設計仍是依據1997年教育部所訂定的規範，通常都是統一規格，且歷經近30年歲月，值得重新運用國產材中的柳杉去設計符合人體工學，且可依不同身形調節的課桌椅，因應孩童求學時成長需求。

此外，推廣國產材不僅止於捐贈，更教導學生使用簡易工具組裝課桌椅，透過手作體驗實際接觸林業材料及工具，提升對台灣林業的感知，並培養其動手、創作、思考及團隊協作等能力，建立自信心及惜物觀念，甚至發掘對林業的天賦及特質。

南投林管處表示，復甦台灣林業，培育木材收穫及加工專業人才也是重要課題之一，因此在國產材推廣上強化與教育端的連結，並將設計及工藝結合創造出具美學深度的課桌椅，更藉此讓孩子學習保護森林環境，也能善用國內豐富天然資源。

南投林管處與屏科大合作用國產柳杉製作國產材課桌椅，捐贈給雙冬國小師生並指導學童自行組裝。圖／南投林管處提供
南投林管處與屏科大合作用國產柳杉製作國產材課桌椅，捐贈給雙冬國小師生並指導學童自行組裝。圖／南投林管處提供

南投 小學生

延伸閱讀

遊蕩犬傷害野生動物 林務局不忍了：熱區移置刻不容緩

影／南投秀林里無自來水 苦情阿嬤翻山「撿水」

法國2登山客攀南投開高山體力不支 14搜救人員出動救援

一日遊走走吃吃！ 11間必吃「南投草屯美食」 人氣排隊美食、老字號美食統統有

相關新聞

影／稻田中另類稻草人 風越大驅鳥效果越好

台中市清水區一處稻田，農民在田中掛滿塑膠袋，以繩串起，風吹起時巨大聲音，可嚇跑想啄食的鳥類，今天颱風接近台灣，塑膠袋的聲...

中市添購緩撞工程車 重要路段隨車戒護清潔隊員

台中市環保局新購一台緩撞工程車，今年5月加入環境清潔服務行列，以移動式隨人跟車的防護模式，保護清潔隊員服勤安全。環保局表...

疫後徵才 船員訓練班結訓即就業月薪7萬 麗寶徵才上看5萬2

疫情解封後徵才多，台中市東方風能科技公司為培育離岸風場相關人員，和海洋大學合作開設的「乙級船員航海科養成訓練專班」這周開...

台中海岸9大計畫 議員看法不一

台中市升格13年，海線地區民眾常抱怨被邊緣化，市府因此提出「海岸九大旗艦計畫」，解決縣市縫合問題。但綠營議員指出，部分計...

中捷2項安全須改善 市府提對策

中捷事件發生已20天，國家運輸安全調查委員會昨發布調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。包含未有效風險管控機具、...

彰化員林不合格遊具封鎖線掉落 兒童照玩

彰化縣員林市30多處兒童遊具，近3分之1不合格，市公所今年元月24日拉起黃色封鎖線到現在沒拆除，封鎖線都掉落，小朋友照玩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦