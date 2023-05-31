用國產材創山林教室 南投小學生自組柳杉課桌椅

為推動國產材利用，並讓林業教育向下扎根，林務局南投林管處與國立屏東科技大學合作，使用台灣自產的柳杉製作國產材課桌椅，不僅捐贈給草屯平林、雙冬國小，更指導學童自行組裝，讓孩子實作了解國產材，並培養思考、協作等能力。

南投林管處指出，2017年為國產材元年，林務局積極推動國產材利用，盼在2027年將國產材自給率提升達5%，逐步復甦台灣林業，而該處轄管的南投縣四面環山，森林資源豐沛，為此加強當地產業鏈運作，並強化推廣讓林業教育向下扎根。

而為推廣國產材有效及永續利用，南投林管處與屏科大木材科學與設計系合作共創「山林教室」，捐贈給草屯平林、雙冬國小各30組國產材課桌椅，並指導學童組合自己的課桌椅，期間從旁解說所使用的國產材特性，讓孩子更了解國產材。

南投林管處表示，考量多數學校的課桌椅設計仍是依據1997年教育部所訂定的規範，通常都是統一規格，且歷經近30年歲月，值得重新運用國產材中的柳杉去設計符合人體工學，且可依不同身形調節的課桌椅，因應孩童求學時成長需求。

此外，推廣國產材不僅止於捐贈，更教導學生使用簡易工具組裝課桌椅，透過手作體驗實際接觸林業材料及工具，提升對台灣林業的感知，並培養其動手、創作、思考及團隊協作等能力，建立自信心及惜物觀念，甚至發掘對林業的天賦及特質。