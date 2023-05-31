疫後徵才 船員訓練班結訓即就業月薪7萬 麗寶徵才上看5萬2

疫情解封後徵才多，台中市東方風能科技公司為培育離岸風場相關人員，和海洋大學合作開設的「乙級船員航海科養成訓練專班」這周開訓，受訓學員20名，392個小時訓練課程，免費上課，結訓即就業，月薪從5萬至7萬不等；麗 樂園渡假區提供500多個工作機會，月薪最高上看5萬2000元。

一座離岸風場，從開發、建造到超過25年運作維護期，過程需要不同的船隻負責調查、運輸、施工、安全維護與補給等各式任務，工作船上的船員就扮演著關鍵角色，海洋大學海事發展與訓練中心目前所開班授課者，都是甲級船員、航運高階人才的相關課程，中低階船員的訓練課程較為欠缺，這周開課的「乙級船員航海科養成訓練專班」是首次開課。

東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦表示，培育乙級船員，可建立離岸風電產業人才庫，更能協助彰化居民與漁民轉型，輔導有志從事離岸風場海事相關作業的青壯年一個難得的機會，他感謝沃旭能源科技公司贊助全部訓練費用。

畢業就業季即將到來，麗寶樂園渡假區內水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、賽車主題旅店及麗寶OUTLET MALL近20家知名企業，本月27日麗寶OUTLET MALL C區1F穹頂區舉辦聯合徵才活動，吸引許多求職者到場，共釋出約500多個工作機會，月薪最高上看5萬2。