快訊

一帶一路再啟動：中國大陸擴張到中亞，註定要冒犯普亭？

與im.B案主嫌關係匪淺…政院前顧問陳振坤喊窮 交保金5萬降為3萬

李坤城遺產爭議 爺孫戀更需要法律保護！律師分析「3關鍵因素」

疫後徵才 船員訓練班結訓即就業月薪7萬 麗寶徵才上看5萬2

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東方風能科技股份有限公司委託海洋大學以產學合作的模式辦理「乙級船員航海科養成訓練專班」，這周開課，東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦感謝沃旭能源科技公司贊助全部訓練費用。圖／東方風能公司提供
東方風能科技股份有限公司委託海洋大學以產學合作的模式辦理「乙級船員航海科養成訓練專班」，這周開課，東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦感謝沃旭能源科技公司贊助全部訓練費用。圖／東方風能公司提供

疫情解封後徵才多，台中市東方風能科技公司為培育離岸風場相關人員，和海洋大學合作開設的「乙級船員航海科養成訓練專班」這周開訓，受訓學員20名，392個小時訓練課程，免費上課，結訓即就業，月薪從5萬至7萬不等；麗 樂園渡假區提供500多個工作機會，月薪最高上看5萬2000元。

一座離岸風場，從開發、建造到超過25年運作維護期，過程需要不同的船隻負責調查、運輸、施工、安全維護與補給等各式任務，工作船上的船員就扮演著關鍵角色，海洋大學海事發展與訓練中心目前所開班授課者，都是甲級船員、航運高階人才的相關課程，中低階船員的訓練課程較為欠缺，這周開課的「乙級船員航海科養成訓練專班」是首次開課。

東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦表示，培育乙級船員，可建立離岸風電產業人才庫，更能協助彰化居民與漁民轉型，輔導有志從事離岸風場海事相關作業的青壯年一個難得的機會，他感謝沃旭能源科技公司贊助全部訓練費用。

畢業就業季即將到來，麗寶樂園渡假區內水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、賽車主題旅店及麗寶OUTLET MALL近20家知名企業，本月27日麗寶OUTLET MALL C區1F穹頂區舉辦聯合徵才活動，吸引許多求職者到場，共釋出約500多個工作機會，月薪最高上看5萬2。

麗寶樂園渡假區表示，國旅復甦帶來大量的人潮湧入渡假區，各項職缺提升需要優秀人才投入，例如、樂園的營運設施工程師、潛艇堡藝術家、票務人員、水域設施服務員、馬拉灣救生員；OUTLET MALL的客服專員、營業管理幹部、活動企劃、視覺設計美編；飯店方面也有職缺需求，例如櫃檯接待員、訂房專員、餐飲訂席專員、房務人員等。

東方風能科技股份有限公司委託海洋大學以產學合作的模式辦理「乙級船員航海科養成訓練專班」，這周開課。圖／東方風能公司提供
東方風能科技股份有限公司委託海洋大學以產學合作的模式辦理「乙級船員航海科養成訓練專班」，這周開課。圖／東方風能公司提供

職缺 麗寶樂園

延伸閱讀

Google實習生月領10萬 他驚才大三贏過同業？網：還不知未來在哪

這銀行徵新員工 得通過「負重20公斤重物跑走30公尺」體能測驗

公司聘浪汪當保全「月薪13000終身僱用」！天天站門口賣萌 背後故事超催淚

麗寶馬拉灣水樂園27日開園 穿花襯衫、藍白拖199元入園

相關新聞

為畢業而跑 彰化田中今1200名學生Run For Future

田中馬拉松馳名全國，田中鎮路跑風氣鼎盛，今天約1200幼兒園到高中的學生參加「Run For Future畢業生路跑」，...

疫後徵才 船員訓練班結訓即就業月薪7萬 麗寶徵才上看5萬2

疫情解封後徵才多，台中市東方風能科技公司為培育離岸風場相關人員，和海洋大學合作開設的「乙級船員航海科養成訓練專班」這周開...

台中海岸9大計畫 議員看法不一

台中市升格13年，海線地區民眾常抱怨被邊緣化，市府因此提出「海岸九大旗艦計畫」，解決縣市縫合問題。但綠營議員指出，部分計...

中捷2項安全須改善 市府提對策

中捷事件發生已20天，國家運輸安全調查委員會昨發布調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。包含未有效風險管控機具、...

彰化員林不合格遊具封鎖線掉落 兒童照玩

彰化縣員林市30多處兒童遊具，近3分之1不合格，市公所今年元月24日拉起黃色封鎖線到現在沒拆除，封鎖線都掉落，小朋友照玩...

供水延管工程未果 8旬嬤翻山「撿水」

南投竹山秀林里供水延管工程因縣府堅持收路修費，且每戶高達88萬元，推行6年時間仍未果，縣議員陳玉鈴昨在議會播放當地長輩上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦