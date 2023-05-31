供水延管工程未果 8旬嬤翻山「撿水」

南投竹山秀林里供水延管工程因縣府堅持收路修費，且每戶高達88萬元，推行6年時間仍未果，縣議員陳玉鈴昨在議會播放當地長輩上山苦情「撿水」影片，呼籲縣府苦民所苦，允免收路修費。工務處表示，將研議評估是否專案辦理。

議員陳玉鈴指出，南投縣自來水供水普及率約81.71%，近2成沒自來水可用，且多在市郊或山區，推動延管不易，因管線經過私人土地需土地使用同意書，申請戶不僅要無償提供蓄水池用地，甚至因施工成本轉嫁需支付給路權單位路修費。

其中，竹山秀林里無自來水可用，上百戶居民6年前爭取自來水延管供水，經相關單位多次協調，獲支持取得蓄水池用地、土地使用同意書等，但因管線行經縣道，縣府要收路修費，且每戶高達88萬元，窒礙難行。

陳玉鈴在議會播放當地居民「撿水」實況影片，影片中年近8旬的阿嬤翻山越嶺，只為了確認水線暢通、清理取水口等，苦情又艱辛。

工務處長簡青松說，根據自治條例規定，管線施工後須回填重鋪道路，必須收取路修費，至於免收路修費須按路線評估，將由縣長裁示，研議評估是否專案辦理。