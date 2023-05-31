彰化員林不合格遊具封鎖線掉落 兒童照玩

彰化縣員林市30多處兒童遊具，近3分之1不合格，市公所今年元月24日拉起黃色封鎖線到現在沒拆除，封鎖線都掉落，小朋友照玩不誤，部分家長不以為意，另有家長擔心萬一遊玩時，造成傷害的責任由誰承擔；市公所昨表示，今年內拆除不合格遊具，拆除前，會重新拉封鎖線並加強巡邏。

衛福部去年底行文各縣市，公共場所6年前設置的兒童遊具若未在今年元月24日前改善，應予封閉。員林市公所普查，位在縣定古蹟「江九合」的遊戲場、條合街遊戲場等11座「罐頭遊具」不合格，已拉起封鎖線並公告禁止使用，因缺經費，逾4個月沒拆除。

劉姓市民指出，塑膠封鎖線拉起100多天，有的自然掉落，有的被扯掉，雖有公告牌說明封閉禁用，很多家長認為遊具「整座好好，看起來很新。」都讓孩子爬上爬下和溜滑梯。

議員曹嘉豪常帶孩子到公園玩遊具，他說，幼童不知道遊具不合格，照樣爬上去玩，部分家長並未制止，萬一使用時發生危險和傷害，責任歸屬將令公部門頭痛。

員林市公所表示，不合格的遊具都是組裝式，改善方法唯有全部更換，預定今年內全部拆除，拆除前會加強巡邏，重新拉起封鎖線禁止使用。至於更換部分，公所目前經費無法一次到位，將分年更換，今年預計更新5至6座。