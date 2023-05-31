中捷2項安全須改善 市府提對策

中捷事件發生已20天，國家運輸安全調查委員會昨發布調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。包含未有效風險管控機具、材料侵入捷運路線，以及中捷無針對大型異物入侵，設有預警偵測系統。不過，整起事件肇因尚未有結論，正持續調查中。

中捷公司表示，將會同北捷、新北捷及工程建設單位北捷局研商設置主動式異物入侵偵測系統，但因技術需連結列車核心系統，需時間討論。另外，現行捷運禁限建辦法以「地下開挖」設計，非高架化，將建議修法。

運安會通告建議，中央及地方主管機關針對可能影響捷運行車安全的工程施工作業，建立更縝密法規，督導業者自主檢查，並落實監管；無人駕駛捷運系統擬定預警及應變措施，輔助第一線人員得即時應變處理；監理機關要求營運單位，評估裝置主動式異物入侵偵測系統可行性。

議員江肇國說，這2項安全提醒，已能知道市府及中捷公司對中捷安全把關不足，事故責任歸屬避重就輕，會啟動議會調查權找真相。

交通局長葉昭甫表示，從人的角度改善，包含隨車員應變流程改善、月台裝設緊急救難按鈕；另針對系統端改善，朝針對預判車前障礙物方向調整，但涉及系統相容性，會持續溝通如何落實。他說，過去禁限建辦法以「地下開挖」設計，非高架化，將建議修法，未來禁限建範圍若有地上物相關施工計畫，建管、運輸單位需有更多聯繫。