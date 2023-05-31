台中海岸9大計畫 議員看法不一

台中市升格13年，海線地區民眾常抱怨被邊緣化，市府因此提出「海岸九大旗艦計畫」，解決縣市縫合問題。但綠營議員指出，部分計畫不符合土地使用分區，從變更用地到軟硬體設施興建，落實時間未定，另涉及局處多，整合難度高，憂胎死腹中；藍營議員也盼市府成立專案小組，並編列明年度預算，盡速實施。

都發局長李正偉指出，目前國土計畫已通過，各目的事業主管機關將會依各自權責法令、權管職責，依規編列預算，按國土計畫執行。

市府2021年底提出的「海岸九大旗艦計畫」，內容包含松柏衝浪基地、雙寮生態綠洲、五甲水上遊憩、大安濱海遊戲設施、北汕溪生態整治、鷺鷥林祕境營造、高美聚落環境營造、媽祖文化園區空間營造、大甲鐵馬路徑計畫等。

民進黨市議員施志昌指出，計畫中多項基地地目不符，如松柏漁港為農牧用地，須先改為遊憩用地才能做衝浪基地，變更地目需費時間難估；另北汕溪生態整治計畫僅施作下游，上游包含工廠、畜牧業及民生用水未解決，恐改善效果不彰。

國民黨市議員李文傑提到，目前市府已完成規畫，需時間推動，希望市府能將計畫編列入明年度預算，盡速實施；因計畫業務眾多，包含地目變更、整治改善等，且涉及局處單位複雜，希望市府能成立專案小組，加強執行效率。

地方人士對於計畫內容樂觀其成，但在規畫與執行時，則希望市府能跟地方多溝通，並提出計畫時程，實際投入資源，讓地方安心，而非空歡喜一場。

針對松柏衝浪基地計畫的土地使用，都發局表示，該地屬地政局國土計畫第三期的非都市土地，經國土計畫檢討、審議委員會審議，通過後即可變更；屬都發局業務，如公廁等可申請臨時建築使用，或經認定後，申請相關建築執照。

中市水利局表示，河川整治牽涉到許多局處，若工廠排放牽涉經發、環保局，養豬戶排放則牽涉農業局，而民生廢水部分，將再會同中央努力改善。