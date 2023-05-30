重振商圈榮景彰化「永樂街招」競圖 今得獎名單出爐

由彰化縣政府為重振彰化市永樂商圈榮景，主辦的「永樂街招–ReImagine the Street Life」永樂街區生活願景提案，吸引13所大專院校、逾200名師生實地踏查，共94件作品競圖，得獎名單今出爐，並由彰化縣長王惠美頒獎表揚。

主辦單位說明，初選11組隊伍作品4月29日在彰化市慶安宮廣場公開評圖，也是彰化首次在廟埕舉辦公開評圖活動，為競圖注入了更多的在地文化元素，讓居民對永樂街區發展模式增加對話，凝聚地方共識，歸納出更符合居民、店家的設計提案，促進當地經濟和社會的發展，帶來更多的就業機會，提升生活品質。

這次評審團隊包括宋鎮邁、吳靜宜、吳聲明、林雋怡、龔書章等5名建築設計專業人士，根據參賽作品的議題內容、創意表現、圖面表現三大面向評分，並於公開評圖中給予初選隊伍建議及回饋，參賽者皆能獲得不同的思維視角，結合創意改進和完善設計方案。

主辦單位說，得獎作品優選為國立嘉義大學景觀學系陳玟穎、吳齊祐、廖師廷「永樂開唱」，作品讓人感受到自由奔放的氣息，圖面貼近永樂街現況，提案以軟性的介入輔助，執行度提高，獲評審一致好評。

佳作2組分別為東海大學建築系賴琪蓁「世代混血－老中青共融生活圈」、朝陽科技大學建築學系劉丞傑、洪于絜「Luminescence： 街道行記．交流儀式場」；入選3組分別為大葉大學空間設計學系黃于真、陳長忻、莊茗予「永樂憶巷」、國立勤益科技大學景觀學系黃瀚緯、盧靖珈「尋找，城市裡的鄉味」、東海大學建築系邱鈺玲「聚落生活重述」。