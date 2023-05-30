快訊

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

賴清德說「最想跟習近平共進晚餐」 陸外交部這樣回答

獨／陪伴輔大學子36年！「仁園餐廳」6月熄燈 校友哀號：該回母校走走了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府成家福袋6月改版 送這禮要新人甜蜜「鍋」一輩子

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市民政局今年6月改版「成家福袋」，致贈不鏽鋼厚釜湯炒鍋，要新人甜蜜「鍋」一輩子。圖／中市府提供
中市民政局今年6月改版「成家福袋」，致贈不鏽鋼厚釜湯炒鍋，要新人甜蜜「鍋」一輩子。圖／中市府提供

中市民政局每年精挑登記賀禮「成家福袋」，獻給新人甜蜜祝福，今年6月改版，凡其中一方設籍台中市，並於中市內任一戶政事務所辦結婚登記，即可獲得「祝福新人~喜事連綿－不鏽鋼厚釜湯炒鍋」成家福袋，搭配粉色包裝，祝福新人甜蜜「鍋」一輩子。

民政局長吳世瑋表示，除準備精心的成家福袋賀禮外，也持續推出主題式單身民眾聯誼活動，提供適婚年齡民眾自然的交友環境，也打造各具特色主題結婚拍照專區，藉多項貼心服務，盼提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，讓台中成為最幸福的宜居城市。

吳世瑋更提到，中市自2021年至今年4月，結婚率蟬聯6都第一，市府持續穩健社福、文教措施及全市生活機能，提升民眾婚育意願。包括提高生育津貼、全台最低公托月費，更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」及「區區親子館」等計畫。

民政局表示，新人結婚除擇吉日到戶所辦理登記外，也能於結婚日前3個辦公日內，向戶所辦理結婚登記，並指定結婚生效日。另假日辦理結婚登記，則需於預定日前3個辦公日完成預約。

民政局官網整合全市29個戶政事務所(含辦事處)結婚拍照牆資訊，提供想結婚的新人朋友參考，讓新人完成終身大事時可拍照留影，留下美好雋永的紀錄及回憶。

中市民政局今年6月改版「成家福袋」，致贈不鏽鋼厚釜湯炒鍋，要新人甜蜜「鍋」一輩子。圖／中市府提供
中市民政局今年6月改版「成家福袋」，致贈不鏽鋼厚釜湯炒鍋，要新人甜蜜「鍋」一輩子。圖／中市府提供

結婚 新人 福袋

延伸閱讀

結合性平、疫苗接種名冊E化 中市民政打造戶政多元便民服務

台中387對新人520登記 法國人成台灣女婿

520結婚登記大熱門 台中387對六都第一！這天更多人選

520結婚登記日中市加碼贈好禮 「這一招」避開登記人潮

相關新聞

中市府成家福袋6月改版 送這禮要新人甜蜜「鍋」一輩子

中市民政局每年精挑登記賀禮「成家福袋」，獻給新人甜蜜祝福，今年6月改版，凡其中一方設籍台中市，並於中市內任一戶政事務所辦...

全台最高！合歡山武嶺斑馬線 不停讓行人警方已開罰4張罰單

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，今年陸續啟用武嶺隘口兩端交通號誌，並於武嶺停車場至武嶺亭間畫設斑馬線，成...

為畢業而跑 彰化田中今1200名學生Run For Future

田中馬拉松馳名全國，田中鎮路跑風氣鼎盛，今天約1200幼兒園到高中的學生參加「Run For Future畢業生路跑」，...

中捷事件運安會發期中通告提2點安全改善 中市府回應

中捷事件發生至今已20天，運安會今發調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。包含未有效風險管控機具、材料侵入捷運路...

網紅「Ｅ奶榨汁姬」爆打卡摸奶風波 飲料店遭勒令停業

網紅「Ｅ奶榨汁姬」在台中市北區一家飲料店以打卡摸奶的方式不當宣傳，警方獲報後通知張女到案，警方將張女依散布猥褻物品罪移送...

中友彰化店取得29.02億元聯貸 為動工準備中

台中市中友百貨今天宣布，對於中友彰化店興建案，今已由王道銀行聯合總計7家金融機構完成7年期29.02億元的聯貸案簽約，資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦