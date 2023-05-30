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中市府成家福袋6月改版 送這禮要新人甜蜜「鍋」一輩子
中市民政局每年精挑登記賀禮「成家福袋」，獻給新人甜蜜祝福，今年6月改版，凡其中一方設籍台中市，並於中市內任一戶政事務所辦結婚登記，即可獲得「祝福新人~喜事連綿－不鏽鋼厚釜湯炒鍋」成家福袋，搭配粉色包裝，祝福新人甜蜜「鍋」一輩子。
民政局長吳世瑋表示，除準備精心的成家福袋賀禮外，也持續推出主題式單身民眾聯誼活動，提供適婚年齡民眾自然的交友環境，也打造各具特色主題結婚拍照專區，藉多項貼心服務，盼提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，讓台中成為最幸福的宜居城市。
吳世瑋更提到，中市自2021年至今年4月，結婚率蟬聯6都第一，市府持續穩健社福、文教措施及全市生活機能，提升民眾婚育意願。包括提高生育津貼、全台最低公托月費，更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」及「區區親子館」等計畫。
民政局表示，新人結婚除擇吉日到戶所辦理登記外，也能於結婚日前3個辦公日內，向戶所辦理結婚登記，並指定結婚生效日。另假日辦理結婚登記，則需於預定日前3個辦公日完成預約。
民政局官網整合全市29個戶政事務所(含辦事處)結婚拍照牆資訊，提供想結婚的新人朋友參考，讓新人完成終身大事時可拍照留影，留下美好雋永的紀錄及回憶。
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