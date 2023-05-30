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中捷事件運安會發期中通告 提2點安全改善 中市府回應

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
中捷事件發生至今已20天，運安會今發調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。圖／截自運安會網站
中捷事件發生至今已20天，運安會今發調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。圖／截自運安會網站

中捷事件發生至今已20天，運安會今發調查期中安全通告，指出2項安全議題須即時改善。包含未有效風險管控機具、材料侵入捷運路線；中捷無針對大型異物入侵，設有預警偵測系統。運安會表示，整起事件肇因尚未有結論，正持續調查中。

通告建議，中央及地方主管機關，針對可能影響大眾捷運行車安全之工程施工作業，建立更縝密法規，督導業者自主檢查，並落實監管；無人駕駛捷運系統擬定預警及應變措施，輔助第一線人員得即時應變處理；監理機關要求營運單位，評估裝置主動式異物入侵偵測系統可行性。

中市交通局長葉昭甫表示，從人的角度改善，包含隨車員應變流程改善、到月台裝設緊急救難按鈕，都可讓行控中心即時知道；另針對系統端改善，目前朝針對預判車前障礙物方向調整，但涉及系統相容性，會持續溝通如何落實。

法規部分，葉昭甫提到，過去禁限建辦法以「地下開挖」設計，非高架化，將建議修法，未來禁限建範圍若有地上物相關施工計畫，建管、運輸單位需有更多聯繫。

葉昭甫也提到，中市目前已調整行政作法，交維計畫等仍由警分局、區公所核定，但須加告知交通局等相關單位，到場參與會勘評估。

市議員江肇國指出，這2項安全提醒，已能大概知道中市府及中捷公司，事前對中捷安全把關不足，從盧秀燕到中捷公司，對此事故責任歸屬完全避重就輕；此事件有太多疑點，會啟動市議會調查權，在議會籌調查小組找真相。

葉昭甫強調，市府概括承受事故責任，並針對事故積極檢討，中捷公司也落實盤點問題，公告改善措施，與運安會今提出的改善要點相符，也代表中捷改善方向正確。

葉昭甫表示，對於責任，市府未避重就輕，也配合相關單位調查陳述事實，但詳細事故原因，則交由運安會調查釐清；對議員提醒非常重視，也都會虛心檢討改善，尊重議員相關調查權力。

中捷 運安會

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