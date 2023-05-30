中友彰化店取得29.02億元聯貸 為動工準備中

台中市中友百貨今天宣布，對於中友彰化店興建案，今已由王道銀行聯合總計7家金融機構完成7年期29.02億元的聯貸案簽約，資金用於支應本案之興建成本及營運，目前正進行興建執行計畫書審查，審核通過後即可動工。

7家金融機構除了負責統籌的王道銀行，還有農業金庫、台中商銀、永豐銀行、中華票券、兆豐票券及國際票券。

中友人員說，該案4月取得建照，建物完成後由中友百貨彰化店進駐經營，將成為彰化在地首家大型百貨公司。除了提供公共停車場滿足停車需求，建物本體以「生態、節能、減廢、智慧」為建築規畫目標，並規畫取得銀級綠建築標章、銀級智慧建築標章，實現生態、減碳、綠能社區共生環境的發展，以實現ESG為目標。

中友說，該案採停車場結合複合式商場型態開發，公共及商場停車空間規畫約7百輛汽車停車位及1千2百輛機車停車位，周圍鄰近國稅局彰化分局、彰化縣衛生局、彰化基督教醫院、秀傳醫院，以及南瑤商圈、大埔商圈等精華商圈，預計將可大幅緩解周邊交通壓力。

中友百貨彰化店整體建築採綠建築規畫，屋頂設置太陽能板，頂樓規畫空中花園供消費者遊憩，停車場採智慧停車系統，車輛進出擁有各自的車道，採單向直行 4.5至5 米寬上下重疊式單行車道，寬敞且平穩。直達8F停車場僅需繞一圈即可到達，顧客停車時可以有舒適的停車環境」。