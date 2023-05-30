為畢業而跑 彰化田中今1200名學生Run For Future

田中馬拉松馳名全國，田中鎮路跑風氣鼎盛，今天約1200幼兒園到高中的學生參加「Run For Future畢業生路跑」，分別跑完3至5公里路程，到文興國中教育交流的19名菲律賓耀華中學學生也參與盛會，欣賞八堡圳和高鐵彰化站的沿線風光。

田中鎮「Run For Future畢業生路跑」因新冠疫情停辦兩年，今年恢復舉辦，今天第五屆路跑從私立文興高中出發，田中鎮兩所國中和高中、8所國小、4所幼兒園，合計約1200名應屆畢業生及在校參加，幼兒園與國小學童3公里，國中到高中學生5公里，沿著八堡圳廊道及田中高鐵園區路跑，終點站文興高中家長會供應約1600枝冰棒給學生消暑。

縣長王惠美說，全國最有人情味的馬拉松就在田中馬拉松，「Run For Future畢業生路跑」由中華民國舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會、文興高中及田中國小共同規畫辦理，讓畢業生在畢業前夕透過路跑，用雙腳體驗家鄉美麗的風光。