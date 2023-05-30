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強化醫療微創手術救命 竹山秀傳引進全縣唯一精密設備

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山秀傳醫院一口氣引進3套微創手術設備，縮小一般的手術破壞範，是南投縣內首位，也是目前唯一的地區醫院。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院一口氣引進3套微創手術設備，縮小一般的手術破壞範，是南投縣內首位，也是目前唯一的地區醫院。圖／竹山秀傳提供

近年來國人罹患膽囊結石、膽道結石比率漸增加，醫師指出，多數急性膽囊炎都是因結石阻塞在膽囊管而形成，竹山秀傳醫院本著「秀傳不只照顧你，更照顧你全家人」的理念，一口氣引進3套南投縣內第一也是目前唯一的微創手術設備，縮小一般的手術破壞範圍，更精準的處理體內組織或器官。

竹山秀傳院長莊碧焜表示，在人口加速老化的偏鄉，不只欠缺優秀醫師陣容，更需要不斷精進醫療設備與服務，尤其微創手術是現今外科醫療發展趨勢，許多內視鏡或腹腔鏡手術，就是利用內視鏡進行，縮小一般的手術破壞範圍，對身體複雜的結構、隱蔽的動脈和狹窄的間距，得以清晰的畫面，更精準地進行組織或器官的切除及清除，提高手術的準確性和效率。

外科主任蘇啟成表示，微創手術透過螢光色顯影，肝臟腫瘤呈現更清楚，幫助醫師確定清除得更乾淨；膽道顯影更清楚，就能避免手術時傷到膽道；胰臟手術時讓周邊的血管顯示更清楚，就能避免傷到重要血管，也適合在肝臟的分葉切除，畢竟過去面對患者，會就腫瘤所在的位置，進行「一整塊」的切除，未來可以「小葉」為單位，連同腫瘤可能擴散的區域一起拿掉。

最近院內就接收一位急性膽囊炎病人，進行腹腔鏡膽囊摘除手術，由於急性發炎造成膽囊附近的結構沾黏的非常嚴重，導致團隊沒有辦法很清楚的把膽囊，透過設備，膽囊管和總膽管這些構造分辨的很清楚，也利用了icg螢光顯影系統，把總膽管和膽囊管清楚分辨出來，因此很安全的切除膽也沒有傷害到總膽管。

竹山秀傳醫院一口氣引進3套微創手術設備，縮小一般的手術破壞範，是南投縣內首位，也是目前唯一的地區醫院。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院一口氣引進3套微創手術設備，縮小一般的手術破壞範，是南投縣內首位，也是目前唯一的地區醫院。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳地處人口加速老化的偏鄉，院長莊碧焜表示，醫院不只欠缺優秀醫師陣容，更不斷精進醫療設備與服務。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳地處人口加速老化的偏鄉，院長莊碧焜表示，醫院不只欠缺優秀醫師陣容，更不斷精進醫療設備與服務。圖／竹山秀傳提供

微創手術 醫師 腫瘤

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