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台中逢甲商圈2攤販賣電子煙被逮 衛生局：最重罰100萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局5月26日晚會同警方，稽查西屯區逢甲商圈。圖／衛生局提供
台中市衛生局5月26日晚會同警方，稽查西屯區逢甲商圈。圖／衛生局提供

菸害防制新法今年3月22日上路，電子煙與加熱菸被全面禁止。台中市衛生局今公布，5月26日晚會同警方查獲西屯區逢甲商圈2家攤販向民眾兜售電子煙組合元件，後續將釐清貨品來源，依菸害防制新法，展示或販賣電子煙，最高可罰100萬元。

衛生局在5月26日獲檢舉，西屯區逢甲商圈有攤販疑似以販售紋身貼紙及打火機等物品名義，私下向民眾兜售電子煙及其組合元件煙彈，衛生局當天晚間立即會同警察前往稽查，查獲2家攤販確實有兜售電子煙組合元件，呼籲市民配合菸害防制新法，全面禁止電子煙。

衛生局說明，依菸害防制新法，若於網路或是實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，將違反相關規定，其中製造或輸入業者，最高可處5000萬元罰鍰；展示或販賣，最高可處100萬元罰鍰；供應者最高可處25萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法，以免受罰，若有發現違規販售類菸品(電子煙)，可向衛生局舉發。

衛生局說明，市府透過公車站體跑馬燈、電子看板、有線電視、新聞稿、臉書，宣導圖卡及官網等，強力宣導菸害防制新法措施，提醒民眾不使用電子煙及未經審核的加熱菸；另有戒菸需求者，可撥打免費戒菸專線0800-636363。

台中市衛生局5月26日晚會同警方，稽查西屯區逢甲商圈。圖／衛生局提供
台中市衛生局5月26日晚會同警方，稽查西屯區逢甲商圈。圖／衛生局提供

衛生局 戒菸

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