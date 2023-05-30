台中逢甲商圈2攤販賣電子煙被逮 衛生局：最重罰100萬

菸害防制新法今年3月22日上路，電子煙與加熱菸被全面禁止。台中市衛生局今公布，5月26日晚會同警方查獲西屯區逢甲商圈2家攤販向民眾兜售電子煙組合元件，後續將釐清貨品來源，依菸害防制新法，展示或販賣電子煙，最高可罰100萬元。

衛生局在5月26日獲檢舉，西屯區逢甲商圈有攤販疑似以販售紋身貼紙及打火機等物品名義，私下向民眾兜售電子煙及其組合元件煙彈，衛生局當天晚間立即會同警察前往稽查，查獲2家攤販確實有兜售電子煙組合元件，呼籲市民配合菸害防制新法，全面禁止電子煙。

衛生局說明，依菸害防制新法，若於網路或是實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，將違反相關規定，其中製造或輸入業者，最高可處5000萬元罰鍰；展示或販賣，最高可處100萬元罰鍰；供應者最高可處25萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法，以免受罰，若有發現違規販售類菸品(電子煙)，可向衛生局舉發。