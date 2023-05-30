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影／南投秀林里無自來水 苦情阿嬤翻山「撿水」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山秀林里無自來水可用，年近八旬的竹山阿嬤必須翻山越嶺「撿水」，過程苦情又艱辛。圖／陳玉鈴提供
南投竹山秀林里無自來水可用，年近八旬的竹山阿嬤必須翻山越嶺「撿水」，過程苦情又艱辛。圖／陳玉鈴提供

南投竹山秀林里供水延管工程因縣府堅持收路修費，且每戶高達88萬元，推行6年時間仍未果，縣議員陳玉鈴今在議會播放當地長輩上山苦情「撿水」的影片，呼籲縣府苦民所苦，允以免收路修費。工務處表示，將研議評估是否專案辦理。

縣議員陳玉鈴指出，南投縣自來水供水普及率約81.71%，近2成沒自來水可用，且多在市郊或山區，推動延管不易，因管線經過私人土地需土地使用同意書，申請戶不僅要無償提供蓄水池用地，甚至因施工成本轉嫁須支付給路權單位路修費。

其中，竹山秀林里無自來水可用，上百戶居民6年前爭取自來水延管供水，經許多民代及台水、公所等單位與地主多次協調，獲支持取得蓄水池用地、土地使用同意書等，但因管線行經縣道，縣府要收路修費，且每戶高達88萬元，窒礙難行。

而當地居民因無自來水可用，只能仰賴山泉水、溪水、井水等水源，且得自行設置供水管線，陳玉鈴因此在議會當場播放當地居民「撿水」實況影片，影片中年近八旬的阿嬤翻山越嶺，只為了確認水線暢通、清理取水口等，苦情又艱辛。

陳玉鈴說，秀林里供水延管工程不是只經過縣道，也有公所管轄道路，但公所考量民生需求，允以免收路修費；而縣府過去在鎮內桂林里也曾不收路修費，可見有免收路修費的空間，因此呼籲縣府苦民所苦，針對秀林里延管也能免收路修費。

對此，工務處長簡青松表示，根據「南投縣挖掘道路埋設管線管理自治條例」，施工後須回填重鋪道路，規定就是要收取路修費，至於免收路修費須按路線評估，專案簽呈交由縣長裁示，後續會了解該延管工程計畫，研議評估是否專案辦理。

南投縣議員陳玉鈴今在議會關心竹山秀林里供水延管工程，向縣府爭取免路修費。記者賴香珊／攝影
南投縣議員陳玉鈴今在議會關心竹山秀林里供水延管工程，向縣府爭取免路修費。記者賴香珊／攝影
南投竹山秀林里無自來水可用，年近八旬的竹山阿嬤必須翻山越嶺「撿水」，過程苦情又艱辛。圖／陳玉鈴提供
南投竹山秀林里無自來水可用，年近八旬的竹山阿嬤必須翻山越嶺「撿水」，過程苦情又艱辛。圖／陳玉鈴提供
南投縣議員陳玉鈴今在議會關心竹山秀林里供水延管工程，向縣府爭取免路修費。記者賴香珊／攝影
南投縣議員陳玉鈴今在議會關心竹山秀林里供水延管工程，向縣府爭取免路修費。記者賴香珊／攝影

南投 議員 阿嬤

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