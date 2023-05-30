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不合格兒童遊具封鎖未拆 小朋友玩得開心路人擔心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市不合格兒童遊具的封鎖線在地面，小朋友開心使用遊具玩樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市不合格兒童遊具的封鎖線在地面，小朋友開心使用遊具玩樂。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市30多處兒童遊具，近1/3不合格，市公所今年元月24日拉起黃色封鎖線到現在沒拆除，多座遊具的封鎖線掉落，小朋友照玩不誤，家長也不以為意；市公所今天表示，將加強巡邏並重新拉線封。

衛福部去年底行文各縣市，公共場所6年前設置的兒童遊具若未在今年元月24日前改善，應予封閉。員林市公所普查全市兒童遊具，封閉11座不合格，都是俗稱的「罐遊遊具」，因缺乏經費，封閉4個月尚未拆除。

劉姓市民指出，塑膠封鎖線拉起100多天，歷經風吹雨淋，有的自然掉落，有的被扯掉，即使沒封鎖線小朋友都會跑進去玩，如今沒封鎖，每天傍晚都有兒童使用遊具，假日更熱鬧，兒童遊具雖有公告牌說明封閉禁用，很多家長認為「整座好好，看起來很新。」都讓孩子爬上爬下和溜滑梯

員林市公所表示，不合格的遊具都是組裝式，改善方法唯有全部更換，市公所經費無法一次到位，將分年更換，但今年內一定會拆除全部不合格遊具，拆除前將加強巡邏，重新拉起封鎖線禁止使用。

員林市公所又表示，今年預計更新換上5至6座合格遊具，縣政府已核撥340萬元補助款，市公所要自籌400至500萬元，目前還在編列相關經費。

員林 溜滑梯

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