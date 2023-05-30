影／遠見調查許淑華奪新人王 卻因垃圾這項墊底

遠見雜誌今天公布2023縣市滿意度調查結果，根據調查結果，南投縣長許淑華勇奪新人王，但南投縣在環保項目，滿意度不僅敬陪末座，更是全國唯一不及格的縣市。許淑華感謝縣民支持，對於環保墊底，她說，反映了南投最急迫要處理的垃圾問題，將持續改善，盼在任期內將堆置的24萬噸垃圾降至10萬噸以下。

根據遠見調查，南投縣長許淑華滿意度為64.2%、不滿意度12.6%，施政分數70.8分，評比4顆星，而其滿意度及施政分數都是去年底上任的新任首長8位（不含回任）中，本島組中的「新人王」，表現亮眼。

只不過，南投縣在教育、警政治安、道路與交通、觀光休閒、經濟與就業、醫療與衛生等項目多落在中段或中後段班，其中環保項目的不滿意度34.1%，全國最不滿；滿意度59.6%則是全國最低，不僅敬陪末座，更是全國唯一不及格的縣市。

針對遠見調查結果，南投縣長許淑華表示，能在該調查中榮登新人王，感謝縣民支持給予她不錯的評價，因此在新任首長中的施政分數還算不錯，未來會持續做好縣政工作，繼續為南投縣努力，但她也從調查中發現，南投縣在環保項目墊底。

許淑華說，環保滿意度低，反映了南投縣最急迫需要處理的垃圾問題，民眾關心全縣已堆置約24萬噸的垃圾處置辦法及去化進度，縣府會持續在環保議題上不斷落實，目前已爭取其他縣市及民間業者來協助去化縣內垃圾，並訂定去化目標。

她表示，希望在她任期2至3年內將堆置的垃圾降至10萬噸以下，中央也不斷推動朝向將垃圾製成燃料棒，縣府將加強與地方溝通，全力找尋適當的地點建置相關設備，讓南投能持續朝觀光大縣、宜居城市發展，因此會持續改善環保問題。