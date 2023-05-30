中彰投車主注意！6萬件逾期汽燃費限6月底前繳
中彰投地區的車主注意，今年汽機車燃料費逾繳受罰案共有6萬多件，台中區監理所已寄出違反公路法處分書，車主收到後應在今年6月底前完成繳納，以免逾期遭移送強制執行。
台中區監理所所長楊聰賢表示，自用汽、機車燃料費於每年7月徵收，若逾期經催繳仍未繳納，依公路法第75條規定裁處300元至3000元的罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照，及依法移送強制執行。
他說明，收到處分書的車主可於6月30日前，利用行動支付平台繳納逾期罰鍰，或持單至金融機構、郵局、便利超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）或各區監理所(站)繳納。
台中區監理所官網已設置汽燃費約定扣款線上申辦服務，楊聰賢歡迎車主踴躍申辦，未來開徵期限最後一日，即自動從約定帳戶扣繳汽燃費，而且扣款前後會以手機簡訊或E-MAIL等方式通知，可避免遺忘繳費受罰，也可降低紙本繳款書送達困擾。
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