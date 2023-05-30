中彰投車主注意！6萬件逾期汽燃費限6月底前繳

中彰投地區的車主注意，今年汽機車燃料費逾繳受罰案共有6萬多件，台中區監理所已寄出違反公路法處分書，車主收到後應在今年6月底前完成繳納，以免逾期遭移送強制執行。

台中區監理所所長楊聰賢表示，自用汽、機車燃料費於每年7月徵收，若逾期經催繳仍未繳納，依公路法第75條規定裁處300元至3000元的罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照，及依法移送強制執行。

他說明，收到處分書的車主可於6月30日前，利用行動支付平台繳納逾期罰鍰，或持單至金融機構、郵局、便利超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）或各區監理所(站)繳納。