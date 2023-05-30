反彈強烈 彰化市火葬場撤案

彰化市公所提案追加預算，辦理彰化市立殯儀館增建規畫案，擬增設火葬場，引發地方反對。市代會昨開議，當地里長率百餘人到場關切，居民要求撤回。儘管彰化市長林世賢親上火線說明，彰化是全台唯一無火葬場縣市，希望說服大家，仍然因為反彈強烈最後撤案。

相較之下，位於台中市市中心的崇德殯儀館改建案就較為順利。由於啟用已逾半世紀，設施老舊也不敷使用，台中市民政局透過問卷調查，45%市民支持原地改建，所在地北區民眾47.7%支持改建，市府明年將編預算委託規畫改建方案。

彰化縣每年死亡人數約1萬多人，長久以來，縣民都要遠赴南投或台中火葬。早在28年前，中央就要補助彰化市立殯儀館興建火葬場，卻因地方反對卡關，歷屆多位縣長曾打算在埔鹽、福興、芳苑等各鄉鎮興建火葬場，均因地方反對而作罷。

彰化市所此次向市代會提案追加1400萬元預算，辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，當地延和里長王勝和昨率逾百名民眾到市代會抗議旁聽。王勝和說，大埔商圈人口更密集、還有學校、醫院，每到清明節前後交通大打結，大埔路無法再負荷蓋火葬場後的交通，更會影響當地生活品質。

市代會主席陳文賓與多位市代都說，彰化的確需要火葬場，但全縣26鄉鎮內要找合適地點，若沒解決交通、噪音、空汙等問題，沒得到地方認同就不能做，要求公所撤回此案。

彰化市擬建火葬場，市長林世賢親上火線說明。記者林宛諭／攝影

彰化市長林世賢說，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，好不容易縣府與公所有共識，縣長王惠美也答應至少補助一億元興建，「政治要有承擔，要有遠見」，做真正有利於地方的規劃。

林世賢說，火葬場一天處理遺體不到30具，與清明節前後交通衝擊不能相提併論；現今設備已能處理空汙，各國火葬場早就沒在談空汙。不過在市代和民眾反對下，公所最後決定收回此案。