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南投成廢土天堂？縣府：將查緝

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
警方查獲南投市八卦山區遭傾倒營建廢棄物，現場有挖土機作業，廢土堆到高達3層樓。圖／南投警分局提供
警方查獲南投市八卦山區遭傾倒營建廢棄物，現場有挖土機作業，廢土堆到高達3層樓。圖／南投警分局提供

南投縣多山、地廣人稀，屢遭任意傾倒廢土，縣議員吳棋楠質疑縣府未落實開罰，事後未清除廢土，南投成為「廢土天堂」。農業處長陳瑞慶表示，將查緝傾倒廢土，抓到行為人就開罰，並要求恢復原狀。警察局長黃勝源說，會協助預先查察，遏止偷倒歪風。

南投警方上周接獲檢舉，有廢土業者看準南投市八卦山區偏遠，將營建廢棄物運到山區傾倒，被查獲還辯稱是農地翻耕；警方統計，現場堆積廢土近1600公噸，高達3層樓高，警方訊後依違反廢棄物清理法，移送南投地檢署偵辦。

議員批評，八卦山區遭傾倒大量廢土並非單一事件，竹山、中寮、國姓等地也時有所聞，發生後農業、環保、地政局處互踢皮球，都不確定有無開罰，甚至沒有清除，南投根本成了「廢土天堂」。

吳棋楠說，被傾倒的廢土並非單純砂石，常夾雜碎磚塊、混凝土等建築廢棄物，難保沒有重金屬汙染；縣內砂石成本低多外運，罕見從外地載砂石進來，重車入境多是廢土，應提高警覺。

農業處統計，今年元月至今，違反水保法開罰逾100件，其中傾倒廢土約10至12件，約占一成；當有廢土傾倒至山坡地，縣府會請公所派員了解，農業處隨後會前往查緝，查到行為人都會開罰，要求行為人或地主恢復原狀。

吳棋楠也提到，南投遭傾倒廢土後就難清除，比起事後開罰，更應事先防堵，警方可協助預防，若成功防堵應記功嘉獎。警察局表示，警察主動查緝防堵廢土入境，將研議加重獎勵，鼓勵員警加強查緝。

南投 廢棄物 警察

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