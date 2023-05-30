彰化僅9支電動車充電樁 增置中

電動車逐漸增多，停車場法規定公有停車場應設置充電設備，彰化縣員林市3處委外經營的停車場，各設置1座充電樁，預計後天6月1日啟用。縣府表示，彰化電動車充電樁另在彰化市有6支，鹿港規畫中。

員林市公所委託民間經營路外停車場，增設電動車充電樁，在泰山、八條通、惠明停車場各設置1座，這3座充電樁都屬於通用型，6月啟用，電動車可停放在收費停車格充電。

員林市長游振雄說，員林市停車採使用者付費，電動車到停車場充電和停車均須繳費，停車費依時間計價，充電費每度電收費10元，為避免充電完成仍久占電動車專用車格，充電後超過30分鐘沒駛離綠能車格，除停車費外，每30分鐘加收超時占用費10元。

游振雄說，民眾持員林幸福卡到員林市公有停車場繳交停車費，享9折優惠，6月30日前申辦，都享有開卡禮600元。

彰化縣交通處指出，中央去年11月底公告，公有停車場應設置電動車充電專用停車位及充電設施，設置比例為公有車位1~2%，目前縣府管理的公有停車場，已設6座電動汽車充電樁，未來延平公園地下停車場、鹿港鎮北區遊客中心、彰化市公所代辦的彰化後火車站停車場，都已規畫設置。

交通處表示，實施路外停車收費的鄉鎮市，才可能設置充電樁，目前彰化縣僅彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、北斗鎮路邊收費停車，彰化市、員林市共有9座充電樁；縣府將積極推動公有停車場設置充電樁。