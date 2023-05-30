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南投垃圾堆置24萬噸…議員批清運一縣兩治 籲公平處理
南投縣垃圾堆置已達24萬噸，多名議員質疑垃圾處理「一縣兩治」，有的鄉鎮市天天外運，有的今年連1車垃圾都沒運出去，要求公平外運。縣議員蘇昱誠送上「垃圾場露營券」，邀環保局長李易書苦民所苦，盡快解決垃圾問題。縣長許淑華說，將與各公所協調，制定統一處理標準。
縣議員沈夙崢說，縣長許淑華爭取垃圾外運量，但僅能應付每日新增垃圾量，堆置垃圾還是堆著，更糟的有的鄉鎮市天天外運，但名間鄉今年卻是1車都沒外運。縣議員陳玉鈴、王秋淑說，竹山、魚池等地垃圾，今年也都沒外運。
縣議員蘇昱誠送上「垃圾場露營券」，他說埔里垃圾堆在清潔隊旁，隊員和居民天天聞臭氣，垃圾汙染農業用水、環境衛生，他邀環保局長去垃圾場住一晚，他與埔里鎮長廖志城陪同，呼籲跨局處整合，盡速解決嚴重的垃圾問題。
沈夙崢要求，縣府外運垃圾要公平，應依照各鄉鎮人口比例、垃圾堆置輛、掩埋場位置、容量等整體評估，訂定垃圾外運標準，公布基礎去化量及外運順序。
議員吳棋楠建議縣府，盡速規畫建置焚化爐，透過回饋獎勵提高誘因。
環保局表示，因協助去化的焚化爐歲修，加上鄰近鳥嘴潭的草屯掩埋場，近9萬噸垃圾得在今年底前清完，以致壓縮倒垃圾外運量，目前縣長、議長協助爭取到9縣市及民間業者協助，下半年垃圾外運量提高，預計明年底全縣堆置垃圾可降低到10萬噸以下。
許淑華說，未來根據各鄉鎮市的垃圾堆置情形、人口比例及分類減量比例，訂定垃圾外運的標準原則，建立公平公開的外運機制。
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