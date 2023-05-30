台中水湳中央球場完工試營運

台中市政府斥資6500萬，在水湳園區打造中央球場，總面積1.3萬坪，包含可夜間使用的籃、排球場共10座，預計8月正式啟用，目前先開放試用，每日上午6點至晚間9點可供打球。台中市運動局表示，試開放期間有相關問題，將逐一調整。

水湳經貿園區鄰近西屯、北屯，居住人口多，中市府打造有夜間照明的運動空間，除10座籃排球場，還有可容納5人制標準足球的大型多功能活動廣場。水湳中央球場已完工，即日起開放試用。

西屯區議員張廖乃綸說，年輕人期盼西屯能有大型的球類運動空間，她2年前積極爭取，建議市府利用凱旋路、凱旋七路口的場地，開闢大型球場，中央球場目前已完工，在正式啟用前，即日起也開放民眾進場體驗。

運動局長李昱叡表示，市府大力推動籃球運動建設，已啟用大里、潭子、長春國民暨兒童運動中心，清水、豐原、北屯、太平國兒運、烏日全民運動館已開工，都有規畫籃球場。

李昱叡說，市府新增多處籃球場，包含大甲、神岡、烏日風雨球場、大雅運動公園及三和公園光電球場，西屯中央球場目前試開放，北屯風雨籃球場下半年開放，運動局管轄的籃球場達37處，將持續打造更多球場，以符合民眾需求。