聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中17停車場禁停大型重機 騎士抗議

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市府去年底公告，「公有立體(地下)停車場汽車道實際坡度超過一比八者，禁止行駛停放紅黃牌大型重型機車，以確保行車安全」，引重機騎士撻伐。圖／翻攝自中市府網站
中市府去年底公告，「公有立體(地下)停車場汽車道實際坡度超過一比八者，禁止行駛停放紅黃牌大型重型機車，以確保行車安全」，引重機騎士撻伐。圖／翻攝自中市府網站

台中市交通局去年底公告，全市17處停車場因坡度過陡，禁止領有紅黃牌的大型重機進入，近日有騎士在逢甲福星路停車場發現該公告，引起重機界撻伐。交通局表示，將重新盤點各停車場坡度、防滑係數，再重新公告規範，目前已公告的17場仍暫時禁止大型重機停車。

國內大型重機登記數逐年增加，以台中市為例，2020年約有2萬多輛，2022年已增加到2.8萬多輛，增幅超過4成。台中市去年發生多起大型重機在公有停車場滑倒事件，市府檢討發現17處停車場車道坡度較陡，去年底公告坡道比超過1比8（高度：長度）的公有停車場，禁止停放或行駛大型重機。

有騎士近日在逢甲1處公有停車場發現該禁停公告，在網路串連撻伐。楊姓重機騎士批評，一般道路超過此坡度，難道紅黃牌重機就不能騎上去？市府應檢討坡道防滑係數，也可提醒坡道勿跟車太近，而非禁止重機停車或駛入，「風險與危險是兩回事」。

重機騎士說，政府規定紅黃牌重機應停放汽車停車格，如今停車場禁止重機停放，根本本末倒置，抹煞重機騎士停車權益。

時代力量議員吳佩芸指出，政府已認定大型重機不是機車，不應該用機車適用的1比8坡度比限制重機，市府應改善坡道表面材質，提高防滑係數，而非直接禁止停車，違法侵害大型重機車主的停放權益。

台中市交通局表示，停車場樓層間的坡道，除坡度較陡，還有迴轉處的橫斷面超高設計，去年曾發生大型重機在公有停車場坡道滑倒事故，才公告停車道坡度超過1比8的停車場禁止停車。

交通局表示，將於6月上旬前，盤點各停車場車道坡度、防滑系數等硬體狀況，檢討部分樓層或空間，供大型重機停放，維護停車安全；目前公告禁停的包含逢甲福星、星享道停車場，水湳中央公園地下停車場等。

重機 停車場 台中市

延伸閱讀

小貨車撞停等紅燈騎士致傷 司機未和解賠償判拘役30天

立體車場坡度超過1:8禁停重機挨轟 中市府：將盤點改善

台3線苗栗唯一速限50公里在這路段 大湖鄉長拍手叫好

廚師變重機銷售員 青年職得好評計畫開啟事業第二春

相關新聞

台中17停車場禁停大型重機 騎士抗議

台中市交通局去年底公告，全市17處停車場因坡度過陡，禁止領有紅黃牌的大型重機進入，近日有騎士在逢甲福星路停車場發現該公告...

彰化僅9支電動車充電樁 增置中

電動車逐漸增多，停車場法規定公有停車場應設置充電設備，彰化縣員林市3處委外經營的停車場，各設置1座充電樁，預計後天6月1...

反彈強烈 彰化市火葬場撤案

彰化市公所提案追加預算，辦理彰化市立殯儀館增建規畫案，擬增設火葬場，引發地方反對。市代會昨開議，當地里長率百餘人到場關切...

南投垃圾堆置24萬噸…議員批清運一縣兩治 籲公平處理

南投縣垃圾堆置已達24萬噸，多名議員質疑垃圾處理「一縣兩治」，有的鄉鎮市天天外運，有的今年連1車垃圾都沒運出去，要求公平...

台中水湳中央球場完工試營運

台中市政府斥資6500萬，在水湳園區打造中央球場，總面積1.3萬坪，包含可夜間使用的籃、排球場共10座，預計8月正式啟用...

南投成廢土天堂？縣府：將查緝

南投縣多山、地廣人稀，屢遭任意傾倒廢土，縣議員吳棋楠質疑縣府未落實開罰，事後未清除廢土，南投成為「廢土天堂」。農業處長陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦