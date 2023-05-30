台中17停車場禁停大型重機 騎士抗議

台中市交通局去年底公告，全市17處停車場因坡度過陡，禁止領有紅黃牌的大型重機進入，近日有騎士在逢甲福星路停車場發現該公告，引起重機界撻伐。交通局表示，將重新盤點各停車場坡度、防滑係數，再重新公告規範，目前已公告的17場仍暫時禁止大型重機停車。

國內大型重機登記數逐年增加，以台中市為例，2020年約有2萬多輛，2022年已增加到2.8萬多輛，增幅超過4成。台中市去年發生多起大型重機在公有停車場滑倒事件，市府檢討發現17處停車場車道坡度較陡，去年底公告坡道比超過1比8（高度：長度）的公有停車場，禁止停放或行駛大型重機。

有騎士近日在逢甲1處公有停車場發現該禁停公告，在網路串連撻伐。楊姓重機騎士批評，一般道路超過此坡度，難道紅黃牌重機就不能騎上去？市府應檢討坡道防滑係數，也可提醒坡道勿跟車太近，而非禁止重機停車或駛入，「風險與危險是兩回事」。

重機騎士說，政府規定紅黃牌重機應停放汽車停車格，如今停車場禁止重機停放，根本本末倒置，抹煞重機騎士停車權益。

時代力量議員吳佩芸指出，政府已認定大型重機不是機車，不應該用機車適用的1比8坡度比限制重機，市府應改善坡道表面材質，提高防滑係數，而非直接禁止停車，違法侵害大型重機車主的停放權益。

台中市交通局表示，停車場樓層間的坡道，除坡度較陡，還有迴轉處的橫斷面超高設計，去年曾發生大型重機在公有停車場坡道滑倒事故，才公告停車道坡度超過1比8的停車場禁止停車。

交通局表示，將於6月上旬前，盤點各停車場車道坡度、防滑系數等硬體狀況，檢討部分樓層或空間，供大型重機停放，維護停車安全；目前公告禁停的包含逢甲福星、星享道停車場，水湳中央公園地下停車場等。