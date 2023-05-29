4兄弟均投入義消 兄長捐彰化救災指揮車紀念已故義消弟弟

彰化縣首輛救災指揮車今天由義消兄弟捐贈「忠宸號」，楊忠禮、楊忠民、楊忠信及楊忠勳為紀念擔任義消27年的已故弟弟楊忠宸而捐贈救災指揮車，希望延續弟弟的消防大愛。

彰化縣長王惠美今天代表受贈「忠宸號」救災幕僚指揮車，王惠美說，這是彰化縣首輛救災幕僚指揮車，配置最新影像傳輸設備，有如救災指揮行動辦公室，未來投入救災行列，必能提升救災能量，也讓楊先生無私奉獻的精神永遠延續下去。

楊家五兄弟中有4人擔任義消，楊忠宸27年因龍舟比賽，因緣際會由親友推薦加入鹿港義消分隊，後來又升任鹿港義消中隊助理幹事，而哥哥楊忠民是前鹿港義消分隊副分隊長、楊忠勳是現任義消中隊幹事、楊忠信是義消中隊副中隊長。楊忠宸生前就有感於分隊救災裝備、器材已漸老舊，曾說自己若有能力的話，希望捐贈消防相關器材供消防局使用。

去年楊忠宸過世，兄長們很不捨，楊忠勳說，今天「忠宸號」終於誕生了，這是兄弟們共同願望，小弟去世後，大家的心情都不好，想著不知能為弟弟做些什麼，因此兄弟們決定共同捐贈救災指揮車，因為每次跟打火兄弟在出生入死時候，找不到火點，有時動線也很混亂，如果有一台救災指揮車，可以完整呈現災害現場，讓搜救人員更加有保障。

「忠宸號」造價276萬，車內配置最新影像傳輸設備，可提供火勢延燒方向、受困者位置資訊給指揮官做為戰術上的運用，也可透過影像即時畫面顯示受困者或溺者位置，擬定搜救計畫發揮搶救功能。車體上方也配有側邊帳棚，搭配車內摺疊桌椅、液晶電視及影像傳輸設備，有如救災指揮行動辦公室。