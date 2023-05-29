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結合性平、疫苗接種名冊E化 中市民政打造戶政多元便民服務

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府戶政業務，再獲內政部肯定，考評奪「優等」，六都第二。圖／台中市政府提供
中市府戶政業務，再獲內政部肯定，考評奪「優等」，六都第二。圖／台中市政府提供

中市府推動戶政業務，每年內政部評鑑均獲「優等」，自2018年至今均排名六都前段班，「111年度戶政業務績效評鑑」再奪「優等」，更是直轄市組第二名。民政局長吳世瑋表示，感謝中央肯定及戶政同仁的努力不懈，台中市將持續讓市民享受更優質、便捷的戶政服務。

吳世瑋說，在資訊科技廣泛應用的時代，民政局也設立戶政規費雲端收據」、「人臉辨識系統」及「戶政規費多元支付服務」等；也因應防疫，推出「e化洽公實名登記系統」及「台中戶政ONLINE」LINE官方帳號新增「COVID-19疫苗接種名冊查詢」等服務，打造戶政多元便民服務。

吳世瑋說，新冠疫情期間，市府團隊首創「疫苗快打站」快速提升疫苗接種成效，另為提升疫苗快打站核對民眾資料時間，「台中戶政ONLINE」更新增COVID-19疫苗接種名冊查詢功能，大幅提升人工查找紙本名冊流程，減少排隊人潮。

民政局提到，中市首創戶政業務結合性平代言人花精靈希朵，搭配手繪漫畫摺頁及影片，將戶政核心業務生、死、結、離登記，融入性別平等觀點，轉化成「出生從姓」、「死亡繼承」、「結婚冠姓」及「離婚子女權利義務行使」等4篇章，成為性平宣導媒材。

民政局指出，「e化洽公實名登記系統」則以掃描身分證條碼，取代紙筆書寫個資，創新便民作為也獲得衛生福利部頒發績優獎及卓越獎；此次戶政業務績效評鑑以滿分以上佳績，再獲中央高度肯定，是全體戶政同仁共同努力的成果，將秉持「市民即家人」的服務精神，提供民眾最完善的服務。

疫苗 LINE COVID-19

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