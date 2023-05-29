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彰化市設火葬場市代憂交通空污問題 市公所撤提案

中央社／ 彰化29日電

彰化市代會今天審議彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案，多名市代認為，增設火葬場會有交通等問題，要求撤案；彰化市長林世賢雖認為設火葬場有必要性，但在市代要求下只好撤案。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，民眾要處理後事，只能送到外縣市火化，前彰化縣長魏明谷曾考慮在彰化埔鹽鄉設火葬場，遭居民反對喊停；現任縣長王惠美也說，在縣內3地點評估設火葬場，不過縣府一定會把程序做好做滿，獲在地過半數民眾同意後才辦理。

彰化市民代表會今天召開第20屆第1及第2次臨時會，審查追加減預算案，市公所提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，請市代會同意墊付新台幣1400萬元，評估在市立殯儀館第二納骨塔後方興建火化設施。

在會議開始前，就有近百名民眾坐在旁聽席旁聽；會議一開始，市民代表胡再和就舉手發言表達反對立場；胡再和說，大埔路周邊居民已長期忍受殯儀館帶來的交通及空污問題，還要再增設火葬場，民眾都持反對立場。

另名市代薛志彬則說，市公所提案前溝通不足，當地居民也不清楚提案內容，且依法令規定，設立火葬場前要先做環評，且會造成大埔路嚴重塞車，因此反對市公所提案。

市代林大傑、吳淑敏等人也發言認為，火葬場會造成交通問題，希望市公所撤回提案。

林世賢解釋，彰化沒有火葬場，民眾過世要進行火化，必須前往南投或台中辦理後事，市公所要開說明會跟市民溝通，也須先完成前期規劃才有依據，大家擔心的空污及交通問題，也要先進行可行性評估報告才能確認。

林世賢說，市公所和縣府討論設立火葬場時，縣府表態支持，也願意提供協助，而火葬場不但不會造成空氣污染，也不會造成交通壅塞，市公所也期待找到國際級建築師來規劃，拉到世界級規格，若有必要，更可辦理全市民調，由市民來決定是否興建。

林世賢及市公所人員雖不斷強調設火葬場進行先期規劃有其必要性，但多名代表要求撤案，在市代會主席陳文賓裁示下，市公所只好撤案，會議結束。

火葬 林世賢

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